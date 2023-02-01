Из-за обстрелов свои дома в Белгородской области покинули почти 4000 человек

Правительство внимательно следит за ситуацией в приграничных районах не только Белгородской области, но также и Курской и Брянской областей. Там тоже уже определены объёмы затрат, которые потребуются для восстановления разрушенного жилья российских граждан. При этом Хуснуллин признал, что ситуация в Белгородской области остаётся одной из самых сложных.