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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Из-за обстрелов свои дома в Белгородской области покинули почти 4000 человек

1 февраля 2023, 16:07
Фото: 1MI
Такие данные прозвучали сегодня, 1 февраля, в ходе совещания членов правительства РФ и губернаторов с президентом страны Владимиром Путиным.

Из-за обстрелов в Белгородской области расселили 3700 человек. Площадь домов, которые они покинули, составляет почти 108 тыс. м². Для восстановления из федерального бюджета региону выделили 9,4 млрд рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что для переселенцев подготовили всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни.

Правительство внимательно следит за ситуацией в приграничных районах не только Белгородской области, но также и Курской и Брянской областей. Там тоже уже определены объёмы затрат, которые потребуются для восстановления разрушенного жилья российских граждан. При этом Хуснуллин признал, что ситуация в Белгородской области остаётся одной из самых сложных.

Напомним, жителей приграничных районов Курской и Брянской области будут расселять по примеру Белгородской области. Власти оценили отработанный здесь механизм. После утверждения президентом его применят на территории других регионов.

Напомним, 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с президентом страны Владимиром Путиным и попросил у него помощи для восстановления домов, разрушенных обстрелами со стороны Украины. По его словам, регион уже потратил на мероприятия, связанные с СВО, 12 млрд рублей, но больше финансовых резервов у области нет.

Ранее Гладков заявлял о намерении построить в регионе посёлок на 1000 домов для жителей населённых пунктов, где введён режим ЧС.

Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
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