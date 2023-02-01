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Published Сегодня, 12:53

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Губкинский «Комбинат КМАруда» выплатит через суд 3 млн рублей долга калужскому заводу

1 февраля 2023, 12:53
Фото: 1MI
По данным Арбитражного суда Калужской области, комбинат задолжал по договору поставки продукции.

В ноябре прошлого года стало известно, что АО «Сукремльский чугунолитейный завод» подал иск в суд к АО «Комбинат КМАруда». Завод требовал взыскать с губкинского комбината 3 761 543 рубля задолженности по договору поставки продукции от 20 января 2022 года, а также 108 355 рублей неустойки, начисленной в связи с просрочкой поставленного товара за период с 11 октября по 14 ноября 2022 года.

30 января 2023 года суд принял решение взыскать в пользу завода задолженность по договору, 43 342 рубле неустойки, а также 41 639 рублей расходов на уплату госпошлины.

Напомним, что ранее компания «Энергия Холдинг» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Комбинат КМАруда» о взыскании задолженности по спецификации к договору поставки в размере 27 млн рублей и неустойки в сумме 835 тысяч рублей, а также расходов по оплате госпошлины в размере 166 тысяч рублей. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны должны встретиться на собеседовании 20 февраля.

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#Алина Харина#Суды#Комбинат кмаруда#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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