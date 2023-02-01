Есть повреждения: стали известны последствия работы ПВО под Белгородом

Вчерашний вечер для белгородцев стал очень громким дважды. Слышали «хлопки» во многих муниципалитетах, в том числе и в областном центре. Оба раза над Белгородским районом и Шебекинским горокругом сработала система ПВО. Сначала сбили два снаряда ВСУ, после — отразили ещё один массированный обстрел.