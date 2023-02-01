Есть повреждения: стали известны последствия работы ПВО под Белгородом

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Вчерашний вечер для белгородцев стал очень громким дважды. Слышали «хлопки» во многих муниципалитетах, в том числе и в областном центре. Оба раза над Белгородским районом и Шебекинским горокругом сработала система ПВО. Сначала сбили два снаряда ВСУ, после — отразили ещё один массированный обстрел.
1 февраля Вячеслав Гладков сообщил о первых последствиях. В Белгородском районе и Шебекинском округе выявили несколько повреждений жилых домов. Их планируют восстановить в ближайшее время.
Я надеюсь, что максимально быстро сможем восстановить. Самое главное, что нет пострадавших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также губернатор анонсировал возобновление бесплатных курсов по оказанию первой медпомощи. Прошли такое обучение в Белгородской области уже более 12 тыс. человек.