Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Есть повреждения: стали известны последствия работы ПВО под Белгородом

1 февраля 2023, 06:28
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил о повреждениях после работы ПВО в Белгородской области

Разрушения получили несколько жилых домов, сообщил губернатор Белгородской области. Никто не пострадал.
Сюжет
СВО

Вчерашний вечер для белгородцев стал очень громким дважды. Слышали «хлопки» во многих муниципалитетах, в том числе и в областном центре. Оба раза над Белгородским районом и Шебекинским горокругом сработала система ПВО. Сначала сбили два снаряда ВСУ, после — отразили ещё один массированный обстрел.

1 февраля Вячеслав Гладков сообщил о первых последствиях. В Белгородском районе и Шебекинском округе выявили несколько повреждений жилых домов. Их планируют восстановить в ближайшее время.

Я надеюсь, что максимально быстро сможем восстановить. Самое главное, что нет пострадавших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор анонсировал возобновление бесплатных курсов по оказанию первой медпомощи. Прошли такое обучение в Белгородской области уже более 12 тыс. человек.

Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области вновь было громкоНад Белгородской областью сработала система ПВОГладков: Сейчас один из первых тостов в Белгородской области — «За ПВО!»
#Ася Дугнист#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Последствия#Разрушения#Громкие звуки#СВО#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Вячеслав Гладков поставил точку в вопросе сухпайков для школьников
Сегодня, 07:05
Католическая епархия заступилась за осуждённого в Белгороде священника Бакежински
Сегодня, 06:57
Ёлку на Соборной площади Белгорода начали разбирать
Сегодня, 07:27
Каток в Центральном парке Белгорода планируют сохранить до весны
31 января 21:58
«Что это в деньгах?» Мэр Демидов поручил разобраться с «белыми пятнами» в Белгороде
Сегодня, 07:10