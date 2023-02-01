«Д» пропала: как белгородский «пазик» с новгородскими номерами попал на чужой маршрут

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Белгородец пожаловался на полный автобус по маршруту № 223: по словам мужчины, транспорт он ждал полчаса, но приехал не большой ЛиАЗ, как положено, а маленький «пазик», в который он даже не поместился.
До Нового года ходил нормальный, большой автобус. Это остановка Гостёнская. Слов нет.
рассказал белгородец.
Ролик увидел руководитель организации пассажирских перевозок и сообщил, что «пазик» вышел на маршрут незаконно — такую информацию распространил ряд местных Telegram-каналов.
«Бел.Ру» стало интересно, что это был за «пазик» и почему он нелегально вышел на маршрут. Удалось выяснить, что номер автобуса — н123ов, регион — 152, Нижегородская область. Несмотря на это, используется транспорт в Белгородской области. Кроме того, как сообщили корреспондентам «Бел.Ру», принадлежит автобус ООО «Маршрут» — вполне легальному местному перевозчику.
Изначальный маршрут «пазика» — 223д, с заездом в село Драгунское Белгородского района. Проблема случилось после того, как из маршрутного указателя пропала буква «Д» — что и привело к ошибке в указании маршрута. После проверки перевозчику выписали штраф в соответствии с требованиями контракта. Нарушение устранили.