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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

«Д» пропала: как белгородский «пазик» с новгородскими номерами попал на чужой маршрут

1 февраля 2023, 09:03
Фото: Bel.ru
Как стало известно «Бел.Ру», ставший поводом для небольшого скандала белгородский «пазик» попал на чужой маршрут и оказался забитым пассажирами по ошибке.

Белгородец пожаловался на полный автобус по маршруту № 223: по словам мужчины, транспорт он ждал полчаса, но приехал не большой ЛиАЗ, как положено, а маленький «пазик», в который он даже не поместился.

До Нового года ходил нормальный, большой автобус. Это остановка Гостёнская. Слов нет.
рассказал белгородец.

Ролик увидел руководитель организации пассажирских перевозок и сообщил, что «пазик» вышел на маршрут незаконно — такую информацию распространил ряд местных Telegram-каналов.

«Бел.Ру» стало интересно, что это был за «пазик» и почему он нелегально вышел на маршрут. Удалось выяснить, что номер автобуса — н123ов, регион — 152, Нижегородская область. Несмотря на это, используется транспорт в Белгородской области. Кроме того, как сообщили корреспондентам «Бел.Ру», принадлежит автобус ООО «Маршрут» — вполне легальному местному перевозчику.

Изначальный маршрут «пазика» — 223д, с заездом в село Драгунское Белгородского района. Проблема случилось после того, как из маршрутного указателя пропала буква «Д» — что и привело к ошибке в указании маршрута. После проверки перевозчику выписали штраф в соответствии с требованиями контракта. Нарушение устранили.

В Белгороде автобус незаконно перевозил пассажиров
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