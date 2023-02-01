«Д» пропала: как белгородский «пазик» с новгородскими номерами попал на чужой маршрут

«Бел.Ру» стало интересно, что это был за «пазик» и почему он нелегально вышел на маршрут. Удалось выяснить, что номер автобуса — н123ов, регион — 152, Нижегородская область. Несмотря на это, используется транспорт в Белгородской области. Кроме того, как сообщили корреспондентам «Бел.Ру», принадлежит автобус ООО «Маршрут» — вполне легальному местному перевозчику.