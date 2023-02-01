«Что это в деньгах?» Мэр Демидов поручил разобраться с «белыми пятнами» в Белгороде

В Белгороде собираются убрать «белые пятна»

Во время оперсовещания в администрации Белгорода мэру Валентину Демидову сообщили о наличии в городе «белых пятен», решить вопрос с которыми не могут уже долгое время.

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