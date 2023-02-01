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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

«Что это в деньгах?» Мэр Демидов поручил разобраться с «белыми пятнами» в Белгороде

1 февраля 2023, 07:10
Фото: Bel.ru

В Белгороде собираются убрать «белые пятна»

Во время оперсовещания в администрации Белгорода мэру Валентину Демидову сообщили о наличии в городе «белых пятен», решить вопрос с которыми не могут уже долгое время.

Как заметил на оперсовещании председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко, в Белгороде есть некие «белые пятна», за которые «непонятно, кто отвечает».

Это вопрос каждый год мы решаем: то ли управа их убирает, то ли УК. Хотя в большинстве случаев это не их прямая обязанность. Есть просьба: давайте в этом году окончательно «закрасим» эти «белые пятна», чтобы на каждом участке был ответственный. УК и управы знают, что это за места.
Вадим Радченко

Мэр Белгорода Валентин Демидов поручил сформулировать понимание проблемы и решить её в ближайшие сроки.

«Белые пятна» — название красивое, но нужно понимать, что это в площадях и что это в деньгах. Исходя из этого должно строиться муниципальное задание. В целом, совершенно точное замечание: у нас есть поручение по инвентаризации всех этих территорий. Безусловно, привлекать будем управы и УК.
Валентин Демидов

Как уточнил и. о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов, вопрос может быть проработан уже к первой декаде марта.

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