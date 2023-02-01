«Что это в деньгах?» Мэр Демидов поручил разобраться с «белыми пятнами» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как заметил на оперсовещании председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко, в Белгороде есть некие «белые пятна», за которые «непонятно, кто отвечает».
Это вопрос каждый год мы решаем: то ли управа их убирает, то ли УК. Хотя в большинстве случаев это не их прямая обязанность. Есть просьба: давайте в этом году окончательно «закрасим» эти «белые пятна», чтобы на каждом участке был ответственный. УК и управы знают, что это за места.
Вадим Радченко
Мэр Белгорода Валентин Демидов поручил сформулировать понимание проблемы и решить её в ближайшие сроки.
«Белые пятна» — название красивое, но нужно понимать, что это в площадях и что это в деньгах. Исходя из этого должно строиться муниципальное задание. В целом, совершенно точное замечание: у нас есть поручение по инвентаризации всех этих территорий. Безусловно, привлекать будем управы и УК.
Валентин Демидов
Как уточнил и. о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов, вопрос может быть проработан уже к первой декаде марта.