Будет громко: в Белгородской области проведут плановую проверку систем оповещения

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сегодня, 1 февраля, в Белгороде пройдёт плановая проверка систем оповещения. Местные жители могут услышать уличные громкоговорители — их включат в 14:15 по 14 адресам в разных частях города.
Проверки займут примерно 15 минут. Помимо сирен, по Белгороду в это время будет ездить спецтранспорт с сигнальными громкоговорителями.
Системы оповещения проверят по следующим адресам:
Также в 14:15 системы оповещения будут проверять по всей Белгородской области. Ранее мы писали, что громкоговорители включат как минимум в Красногвардейском районе и Валуйском округе. Продлятся проверки примерно до 14:30. Накануне о запуске громкоговорителей предупреждали и главы остальных районов.
Спасатели города просят сохранять спокойствие. Если возникнут вопросы — звоните 112.
Примечательно, что ранее мэр Белгорода говорил о том, что одновременно сирены не включают, чтобы «не создавать в наше время ненужные тревоги у людей». Видимо, с 20 января многое изменилось.