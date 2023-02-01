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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Будет громко: в Белгородской области проведут плановую проверку систем оповещения

1 февраля 2023, 08:09
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде включат громкоговорители по нескольким адресам

Горожане услышат громкоговорители, сообщили в мэрии. Проверка пройдёт одновременно по всей Белгородской области.

Сегодня, 1 февраля, в Белгороде пройдёт плановая проверка систем оповещения. Местные жители могут услышать уличные громкоговорители — их включат в 14:15 по 14 адресам в разных частях города.

Проверки займут примерно 15 минут. Помимо сирен, по Белгороду в это время будет ездить спецтранспорт с сигнальными громкоговорителями.

Системы оповещения проверят по следующим адресам:

  1. Почта России, Соборная площадь, 3;
  2. БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46;
  3. Начальная школа — детский сад № 8, ул. Квасова, 27;
  4. Многоквартирный дом, ул. Челюскинцев, 17в;
  5. Начальная школа-детский сад № 26, ул. Каштановая, 8;
  6. Гимназия № 3, ул. Есенина, 40а;
  7. Школа № 34, ул. 8 Марта, 172;
  8. Многоквартирный дом, ул. Спортивная, 6;
  9. Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2;
  10. Центр образования № 6 «Перспектива», ул. Шумилова, 48;
  11. Многоквартирный дом, ул. Попова, 102;
  12. Центральный пляж (левый и правый берег);
  13. Мост через Везёлку в парке Победы.

Также в 14:15 системы оповещения будут проверять по всей Белгородской области. Ранее мы писали, что громкоговорители включат как минимум в Красногвардейском районе и Валуйском округе. Продлятся проверки примерно до 14:30. Накануне о запуске громкоговорителей предупреждали и главы остальных районов.

Спасатели города просят сохранять спокойствие. Если возникнут вопросы — звоните 112.

Примечательно, что ранее мэр Белгорода говорил о том, что одновременно сирены не включают, чтобы «не создавать в наше время ненужные тревоги у людей». Видимо, с 20 января многое изменилось.

Без паники: в районах Белгородской области одновременно включат громкоговорители
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