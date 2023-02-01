Будет громко: в Белгородской области проведут плановую проверку систем оповещения

Также в 14:15 системы оповещения будут проверять по всей Белгородской области. Ранее мы писали, что громкоговорители включат как минимум в Красногвардейском районе и Валуйском округе. Продлятся проверки примерно до 14:30. Накануне о запуске громкоговорителей предупреждали и главы остальных районов.