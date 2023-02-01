Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Белводоканал не сумел оспорить штраф за загрязнение реки, но будет подавать апелляцию

1 февраля 2023, 12:52
Фото: 1MI
В кассационной жалобе Белоблводоканал просил отменить постановление суда якобы из-за «неправильного применения норм материального и процессуального права», говорится в постановлении Арбитражного суда Центрального округа.
Сюжет
Суд

Кассационную жалобу водоканал подавал на решение Арбитражного суда Белгородской области от 16 мая 2022. Тогда Центрально-Черноземное МРУ Росприроднадзора обратилось в суд с иском и требованием взыскать с организации 4 млн рублей — за загрязнение реки Тихая Сосна в селе Засосна Красногвардейского района.

Постановлением управления Белоблводоканал был признан виновным в совершении административного нарушения. Предприятию предложили добровольно заплатить штраф.

Истец выполнять требование Росприроднадзора не стал. Суды первой и апелляционной
инстанции пришли к выводу, что взыскание ущерба в итоге всё же необходимо.

Водоканал попытался решение оспорить, но суд постановил решение «оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения».

В Белоблводоканале «Бел.Ру» сообщили, что намерены обжаловать и это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что Белоблводоканал выступает истцом по более чем 300 делам. Среди ответчиков, помимо АО «ЭФКО», «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» есть и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский».

«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу
Узнать подробнее
Читайте также:
Белоблводоканал требует через суд с завода «Красок Квилл» 1,1 млн рублейБелоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районовБелоблводоканал стал «крайним в дурно пахнущей истории» из-за тряпок в унитазе
#Артем Черненко#Водоканал#Белгородский водоканал#Суд#Роспотребнадзор#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
Сегодня, 14:44
Белгородцы пожаловались на платный возврат товаров на Wildberries
Сегодня, 14:33
Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области
Сегодня, 15:09
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Сегодня, 08:55
Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 15:33
Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазинов
Сегодня, 14:11