Белводоканал не сумел оспорить штраф за загрязнение реки, но будет подавать апелляцию

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Кассационную жалобу водоканал подавал на решение Арбитражного суда Белгородской области от 16 мая 2022. Тогда Центрально-Черноземное МРУ Росприроднадзора обратилось в суд с иском и требованием взыскать с организации 4 млн рублей — за загрязнение реки Тихая Сосна в селе Засосна Красногвардейского района.
Постановлением управления Белоблводоканал был признан виновным в совершении административного нарушения. Предприятию предложили добровольно заплатить штраф.
Истец выполнять требование Росприроднадзора не стал. Суды первой и апелляционной
инстанции пришли к выводу, что взыскание ущерба в итоге всё же необходимо.
Водоканал попытался решение оспорить, но суд постановил решение «оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения».
В Белоблводоканале «Бел.Ру» сообщили, что намерены обжаловать и это решение в вышестоящей инстанции.
Напомним, что Белоблводоканал выступает истцом по более чем 300 делам. Среди ответчиков, помимо АО «ЭФКО», «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» есть и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский».