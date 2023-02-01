Белводоканал не сумел оспорить штраф за загрязнение реки, но будет подавать апелляцию

Кассационную жалобу водоканал подавал на решение Арбитражного суда Белгородской области от 16 мая 2022. Тогда Центрально-Черноземное МРУ Росприроднадзора обратилось в суд с иском и требованием взыскать с организации 4 млн рублей — за загрязнение реки Тихая Сосна в селе Засосна Красногвардейского района.