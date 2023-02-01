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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Белгородцы вновь выступили против сноса детсада на месте будущего Белого квартала

1 февраля 2023, 11:04
Фото: 1MI

Белгородцы просят о капремонте детсада в центре города вместо его сноса

В Белгороде вновь вспыхнули оживлённые дискуссии по вопросу старого детского сада № 36 в центре города. На территории хотят построить Белый квартал.

На время строительства нового детского сада в центре города его воспитанников решили временно перевести в детсад № 63 на улице Преображенской. Вместит ли это учреждение всех детей — неизвестно.

Сотрудникам детсада № 36 поручили узнать у родителей, устроит ли их перевод в детсад № 63, сегодня обзванивали всех родителей. Со слов персонала, либо сад № 63 занимают «свои» дети, либо «чужие» дети из ближайших домов. Очевидно, что не успевшие дети поедут в сад на другом конце города из-за нехватки мест в центре после сноса детсада № 36. Вопрос: если экспертиза сада состоится только в мае, почему уже сейчас воспитанников детсада начинают распределять по другим садам? Получается, что результаты экспертизы уже известны заранее?
Галина, жительница Белгорода

У белгородцев появился ещё один аргумент не сносить детсад № 36. Горожане утверждают, что в детсаду есть бомбоубежище, построенное по советским стандартам.

Можно ли капитально отремонтировать НЕ аварийный детсад № 36 с сохранением имеющегося бомбоубежища, а торговый центр построить в другом месте?
Галина, жительница Белгорода

Женщине ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что ему нужно время, чтобы детально разобраться в ситуации.

Горожанка добавила, что бывший мэр Антон Иванов обещал построить равнозначный детский сад за школой № 4. Но, как оказалось, не всем обещаниям бывшего градоначальника можно верить.

Напомним, детский сад № 36 в центре Белгорода собирались сносить из-за ветхости здания. Об этом стало известно в мае 2022 года. На его месте появится Белый квартал. О печальном состоянии строения рассказывал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По последним данным на декабрь 2022 года, мэрия уже не уверена в том, что детский сад всё-таки будут сносить — решение окончательно ещё не принято. Хотя ещё в мае 2022-го родителей предупредили о сносе здания из-за его аварийности, позже его перенесли на год — на май 2023 года. Тогда же Антон Иванов заверял родителей, что детский сад будет работать вплоть до его сноса.

В мэрии так и не решили судьбу старого детсада № 36 в центре Белгорода
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