Белгородцы вновь выступили против сноса детсада на месте будущего Белого квартала

По последним данным на декабрь 2022 года, мэрия уже не уверена в том, что детский сад всё-таки будут сносить — решение окончательно ещё не принято. Хотя ещё в мае 2022-го родителей предупредили о сносе здания из-за его аварийности, позже его перенесли на год — на май 2023 года. Тогда же Антон Иванов заверял родителей, что детский сад будет работать вплоть до его сноса.