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Posted Сегодня, 21:13

Published Сегодня, 21:13

Modified Сегодня, 21:15

Updated Сегодня, 21:15

Белгородцы предложили поддержать военнослужащих автопробегом и возложением цветов

31 января 2023, 21:13
Фото: Bel.ru
С подобной инициативой белгородцы выступили в вечернем прямом эфире. Вячеславу Гладкову такая идея понравилась.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» местный житель предложил Вячеславу Гладкову устроить в регионе автопробег и возложение цветов, чтобы поддержать белгородских военнослужащих.

Главе региона такая инициатива понравилась.

Я двумя руками «за». Предлагайте, организовывайте, мы Вам с удовольствием поможем. Выходите на замгубернатора Ольгу Медведеву с этим предложением
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что жители Белгородской области уже неоднократно устраивали автопробеги в поддержку армии РФ и спецоперации на Украине. Так, несколько автопробегов было в марте и в апреле прошлого года. Начинались автопробеги у «СитиМолла».

Автопробег в поддержку армии России прошёл в Белгороде и в районе
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#Александра Склярова#Автопробег#Возложение цветов#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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