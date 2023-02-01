Белгородцы предложили поддержать военнослужащих автопробегом и возложением цветов

Posted Сегодня, 21:13
Published Сегодня, 21:13
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» местный житель предложил Вячеславу Гладкову устроить в регионе автопробег и возложение цветов, чтобы поддержать белгородских военнослужащих.
Главе региона такая инициатива понравилась.
Я двумя руками «за». Предлагайте, организовывайте, мы Вам с удовольствием поможем. Выходите на замгубернатора Ольгу Медведеву с этим предложением
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что жители Белгородской области уже неоднократно устраивали автопробеги в поддержку армии РФ и спецоперации на Украине. Так, несколько автопробегов было в марте и в апреле прошлого года. Начинались автопробеги у «СитиМолла».