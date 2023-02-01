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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородцы пожаловались на платный возврат товаров на Wildberries

1 февраля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Несмотря на незначительную сумму оплаты за одну единицу, белгородцы не понимают, что делать, если товар пришёл бракованным. Журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в Wildberries и Роспотребнадзор, чтобы уточнить, является ли платный возврат законным.

Как рассказали читатели «Бел.Ру», во время заказов на маркетплейсе Wildberries они получают сообщение, что в случае возврата им придётся платить за каждую единицу товара.

Фото: Bel.ru

Чтобы узнать причины данной политики Wildberries, а также уточнить, взимается ли оплата за бракованный товар, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в пресс-службу маркетплейса. Однако ответ на момент публикации не получили.

Также мы направили официальный запрос в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве нам сообщили, что в 2021 и 2022 году белгородцы не жаловались на взимание штрафов за возврат товаров на Wildberries. В ведомстве также добавили, что «возможность взимания с покупателя штрафов за возврат товаров на Wildberries действующим законодательством не предусмотрена».

Согласно закону, при отказе клиента от бракованного товара продавец должен возвратить ему уплаченные деньги, за исключением расходов продавца на доставку возвращённого товара. При этом расходы за возврат уплаченной потребителем суммы за бракованный товар несёт продавец.

Также в ведомстве добавили, что потребители могут отказаться от оплаты штрафа, не предусмотренного действующим законодательством и заключённым договором. Для этого нужно написать обращение продавцу по его месту нахождения в письменной форме.

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#Кристина Семенчук#Маркетплейс#Wildberries#Возврат#Оплата#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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