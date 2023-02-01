Белгородцы пожаловались на платный возврат товаров на Wildberries

Также мы направили официальный запрос в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве нам сообщили, что в 2021 и 2022 году белгородцы не жаловались на взимание штрафов за возврат товаров на Wildberries. В ведомстве также добавили, что «возможность взимания с покупателя штрафов за возврат товаров на Wildberries действующим законодательством не предусмотрена».