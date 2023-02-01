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Posted Сегодня, 20:06

Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Белгородцы боятся отправки участников теробороны в зону СВО

1 февраля 2023, 20:06
Фото: Артем Черненко / Bel.ru
Местные жители запутались в батальонах: именных и территориальной самообороны. Губернатор объяснил различия, и кто попадёт на спецоперацию.

1 февраля в ходе прямого эфира Вячеслава Гладкова спросили, отправятся ли участники белгородской теробороны на спецоперацию. Белгородец добавил, что знает — два батальона находятся в зоне боевых действий с апреля.

Губернатор объяснил, что в Белгородской области есть батальоны именные и батальоны территориальной самообороны. Тех, кто относится к теробороне, никуда отправлять не собираются — это не военнослужащие и не контрактники.

Планов их куда-либо отправлять у нас нет, потому что, в основном, это те люди, которые имеют боевой опыт, но из-за ранений или возраста не подлежат призыву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

А именные батальоны, Белгородский и Старооскольский, уже участвуют в СВО. В них входят белгородцы, которые заключили контракты.

У нас есть два именных батальона, которые с апреля воюют — Белгородский и Старооскольский. Это наши парни, которые заключили контракты. Они сейчас выполняют свой воинский долг.
Вячеслав Гладков

Ранее мы писали, что участники теробороны не получают денежное вознаграждение за свою деятельность. Причина та же — это не контрактники, они добровольно решили защищать Белгородскую область.

Два именных батальона созданы в Белгородской области
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#Ася Дугнист#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Губернатор#СВО#Спецоперация#Именные батальоны#Тероборона#Контрактник
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