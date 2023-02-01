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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Белгородцам пообещали сделать на треть больше ямочного ремонта

1 февраля 2023, 12:36
Фото: 1MI
О ходе ямочного ремонта в Белгороде во время оперсовещания в мэрии рассказал и.о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов.
Сюжет
Дороги

По словам Жигалова, Белгород закупил технику для струйно-инъекционного ремонта дорог — именно такой метод используется чаще всего. Благодаря этому и ряду других мер в 2023 году объём работ по ямочному ремонту планируют увеличить на треть.

Так, собираются отремонтировать 47 тыс. кв. м — это на 29% больше, чем было в прошлом году. Проторгованы работы на 100%.

Погодные условия сезона нынешнего позволяют нам сократить объёмы выполняемых работ. Есть план, который будет выполнен на объездных дорогах.
Евгений Жигалов

Речь идёт о дороге Спутник-Чичерина-Ротонда, а также об улицах Сумской и Магистральной.

Отмечается, что в 2022 году объём ямочного ремонта составил 36,5 тыс. кв. м.

Что касается разметки, то 30 тыс. кв. м разметки нанесут в центре до начала мая — ускорить процесс работ частично помогла также погода.

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#Дороги#Ремонт#Ямы#Мэрия#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Евгений Жигалов#Артем Черненко
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