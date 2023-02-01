Белгородцам пообещали сделать на треть больше ямочного ремонта

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По словам Жигалова, Белгород закупил технику для струйно-инъекционного ремонта дорог — именно такой метод используется чаще всего. Благодаря этому и ряду других мер в 2023 году объём работ по ямочному ремонту планируют увеличить на треть.
Так, собираются отремонтировать 47 тыс. кв. м — это на 29% больше, чем было в прошлом году. Проторгованы работы на 100%.
Погодные условия сезона нынешнего позволяют нам сократить объёмы выполняемых работ. Есть план, который будет выполнен на объездных дорогах.
Евгений Жигалов
Речь идёт о дороге Спутник-Чичерина-Ротонда, а также об улицах Сумской и Магистральной.
Отмечается, что в 2022 году объём ямочного ремонта составил 36,5 тыс. кв. м.
Что касается разметки, то 30 тыс. кв. м разметки нанесут в центре до начала мая — ускорить процесс работ частично помогла также погода.