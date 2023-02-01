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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Белгородцам грозит ответственность за публикацию видео работы ПВО

1 февраля 2023, 17:20
Фото: 1MI
Жителям региона предложили делиться с властями постами, в которых есть видео работы системы ПВО. Далее будет решать вопрос с прокуратурой о привлечении к ответственности.

Жительница Белгородской области Светлана пожаловалась губернатору на группы в соцсетях, которые выкладывают видео работы ПВО. Женщина считает, что люди таким образом неосознанно помогают ВСУ и вредят своей стране.

Люди, если сами не соображают, пусть им кто-то объяснит, что данными действиями они помогают ВСУ и вредят своей стране. Особенно, Белгороду.
Светлана, белгородка

Вячеслав Гладков предложил сбрасывать такие посты белгородским властям, чтобы контролировать информацию в интернете. Он отметил, что дальше вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой.

Сейчас законодательство достаточно жёстко регламентирует представление данной информации. А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков: Сейчас один из первых тостов в Белгородской области — «За ПВО!»
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#Ася Дугнист#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Система ПВО#Административная ответственность#Уголовная ответственность#Военная прокуратура
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