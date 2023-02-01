Белгородцам грозит ответственность за публикацию видео работы ПВО

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Жительница Белгородской области Светлана пожаловалась губернатору на группы в соцсетях, которые выкладывают видео работы ПВО. Женщина считает, что люди таким образом неосознанно помогают ВСУ и вредят своей стране.
Люди, если сами не соображают, пусть им кто-то объяснит, что данными действиями они помогают ВСУ и вредят своей стране. Особенно, Белгороду.
Светлана, белгородка
Вячеслав Гладков предложил сбрасывать такие посты белгородским властям, чтобы контролировать информацию в интернете. Он отметил, что дальше вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой.
Сейчас законодательство достаточно жёстко регламентирует представление данной информации. А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области