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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область станет примером для расселения людей в других регионах

1 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Белгород

Расселение в Брянской и Курской областях проведут по примеру Белгородской области

Приграничные районы Курской и Брянской областей, наиболее сильно пострадавшие от обстрелов ВСУ, расселят по примеру Белгородской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом 1 февраля.

Как и приграничье Белгородской области, в Курской и Брянской областях тоже есть населённые пункты, расположенные рядом с границей, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины. Там есть прямая угроза жизни людей, поэтому эти поселения требуют расселения. Делать это будут по примеру Белгородской области.

Рассказывая о положении дел в трёх приграничных областях, Марат Хуснуллин назвал ситуацию в Белгородской области самой сложной. И здесь уже выработан свой механизм расселения людей, который показал свою эффективность, считает вице-премьер. Но его ещё должен одобрить Владимир Путин. Если это случится сегодня, в Брянской и Курской областях власти приступят к его отработке.

В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение граждан в связи с прямой угрозой их жизни.
Марат Хуснуллин

Напомним, сегодня стало известно о том, что Белгородская область получит 9,4 млрд рублей на восстановление домов, разрушенных обстрелами со стороны Украины.

Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
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