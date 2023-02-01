Белгородская область станет примером для расселения людей в других регионах

Рассказывая о положении дел в трёх приграничных областях, Марат Хуснуллин назвал ситуацию в Белгородской области самой сложной. И здесь уже выработан свой механизм расселения людей, который показал свою эффективность, считает вице-премьер. Но его ещё должен одобрить Владимир Путин. Если это случится сегодня, в Брянской и Курской областях власти приступят к его отработке.