Белгородская область станет примером для расселения людей в других регионах

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как и приграничье Белгородской области, в Курской и Брянской областях тоже есть населённые пункты, расположенные рядом с границей, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины. Там есть прямая угроза жизни людей, поэтому эти поселения требуют расселения. Делать это будут по примеру Белгородской области.
Рассказывая о положении дел в трёх приграничных областях, Марат Хуснуллин назвал ситуацию в Белгородской области самой сложной. И здесь уже выработан свой механизм расселения людей, который показал свою эффективность, считает вице-премьер. Но его ещё должен одобрить Владимир Путин. Если это случится сегодня, в Брянской и Курской областях власти приступят к его отработке.
В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение граждан в связи с прямой угрозой их жизни.
Марат Хуснуллин
Напомним, сегодня стало известно о том, что Белгородская область получит 9,4 млрд рублей на восстановление домов, разрушенных обстрелами со стороны Украины.