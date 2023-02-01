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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья

1 февраля 2023, 14:44
Фото: 1MI
Об этом стало известно по итогам совещания с президентом РФ. Деньги из федерального бюджета выделят в ближайшее время. Для строительства новых домов уже выделили участки, обеспечена инженерная и транспортная инфраструктура.

Белгородской области выделят 9,4 млрд рублей на строительство домов, разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Средства выделят из федерального бюджета, их регион должен получить в ближайшее время.

О том, что Белгородской области выделят средства на строительство, стало известно по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным 1 февраля.

Участки для работ уже подготовлены. На территориях обеспечена инженерная и транспортная инфраструктура.

Как отметили в региональном правительстве, в Белгородской области уже восстановили около 2 тыс. единиц жилья. В некоторых местах не могут приступить к работам из-за обстрелов. При этом часть отселённых из приграничья людей уже почти год как живёт в пунктах временного размещения.

О необходимости строительства нового жилья губернатор Вячеслав Гладков говорил на минувшей неделе на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Строительство#Дома#Приграничье#Совещание#СВО#Белгородская область#Владимир Путин#Вячеслав Гладков
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