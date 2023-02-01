Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Белгородской области выделят 9,4 млрд рублей на строительство домов, разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Средства выделят из федерального бюджета, их регион должен получить в ближайшее время.
О том, что Белгородской области выделят средства на строительство, стало известно по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным 1 февраля.
Участки для работ уже подготовлены. На территориях обеспечена инженерная и транспортная инфраструктура.
Как отметили в региональном правительстве, в Белгородской области уже восстановили около 2 тыс. единиц жилья. В некоторых местах не могут приступить к работам из-за обстрелов. При этом часть отселённых из приграничья людей уже почти год как живёт в пунктах временного размещения.
О необходимости строительства нового жилья губернатор Вячеслав Гладков говорил на минувшей неделе на встрече с президентом Владимиром Путиным.