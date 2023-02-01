Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья

Как отметили в региональном правительстве, в Белгородской области уже восстановили около 2 тыс. единиц жилья. В некоторых местах не могут приступить к работам из-за обстрелов. При этом часть отселённых из приграничья людей уже почти год как живёт в пунктах временного размещения.