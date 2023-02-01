Белгородец пострадал в тройном ДТП с автобусом и большегрузом в Воронежской области

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Кантемировском районе Воронежской области столкнулись Volvo, пассажирский автобус Iveco и МАЗ. Авария произошла 1 февраля примерно в 0:40.
По предварительным данным, водитель автобуса не учёл безопасную дистанцию до легковушки, за рулём которой был белгородец. От столкновения автомобиль вылетел на встречку, где въехал в большегруз МАЗ.
Пострадали 31-летний белгородец и его пассажир. У них травмы разной степени тяжести.
В автобусе на момент аварии находилось 50 пассажиров. Никто из них не пострадал. По какому маршруту следовал автобус, в УМВД соседнего региона не сообщили.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.