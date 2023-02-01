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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Белгородец пострадал в тройном ДТП с автобусом и большегрузом в Воронежской области

1 февраля 2023, 13:42
Фото: УМВД России по Воронежской области
Авария произошла ночью в Кантемировском районе — столкнулись Volvo, пассажирский автобус Iveco и МАЗ. За рулём легковушки был белгородец. Он и его пассажир пострадали, сообщили в воронежском УМВД.
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Авария

В Кантемировском районе Воронежской области столкнулись Volvo, пассажирский автобус Iveco и МАЗ. Авария произошла 1 февраля примерно в 0:40.

По предварительным данным, водитель автобуса не учёл безопасную дистанцию до легковушки, за рулём которой был белгородец. От столкновения автомобиль вылетел на встречку, где въехал в большегруз МАЗ.

Пострадали 31-летний белгородец и его пассажир. У них травмы разной степени тяжести.

В автобусе на момент аварии находилось 50 пассажиров. Никто из них не пострадал. По какому маршруту следовал автобус, в УМВД соседнего региона не сообщили.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Фото: УМВД России по Воронежской области
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#Инна Рогова#Автобус#Большегруз#Авария#ДТП#Происшествия#Белгородская область#Воронежская область
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