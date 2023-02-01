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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Банковские кредиты онлайн: особенности и преимущества

1 февраля 2023, 08:05
Фото: piqsels.com
Сегодня онлайн-кредиты предоставляются не только микрофинансовыми организациями, но и банковскими учреждениями.

Это очень удобно — ведь вы можете оформить кредит онлайн за считанные минуты, при этом не нужно будет даже выходить из дома. В статье рассмотрим особенности онлайн-кредитования от банков и расскажем, как выбрать выгодное предложение, не выходя из дома.

В чем преимущества онлайн-кредитов

Рассматриваемая услуга сегодня пользуется большой популярностью у российских заемщиков. Вот ее основные преимущества:

  • для получения финансовых средств вам не нужно будет выходить из дома — просто отправляете заявку на сайте кредитного учреждения и ждете решения специалиста. В случае одобрения деньги поступят к вам на карту. Некоторые банки предлагают услугу доставки денег на дом;
  • финансовые средства поступают очень быстро — в течение 5-20 минут. Теперь не нужно, как раньше, ждать одобрения в течение нескольких дней;
  • среди большого разнообразия предложений можно подобрать такие, при которых требуется предоставить только минимум документов.

Также отметим, что некоторые банки (особенно молодые) выдают ссуды даже тем, у кого плохая кредитная история.

Как выбрать кредитные предложения

Чтобы быстро выбрать компанию, в которой можно взять кредит на выгодных условиях, следует воспользоваться специализированным сервисом-агрегатором «Бробанк». В последнем представлены более десятка актуальных предложений от проверенных организаций. Выбрать кредитора можно по следующим параметрам:

  • процентная ставка;
  • срок кредитования;
  • доступная сумма финансирования (минимальная и максимальная);
  • актуальные требования;
  • требуемые документы;
  • способ получения и пр.

Также рекомендуется обратить внимание на наличие программ лояльности, функции пролонгации и пр.

Использование сервиса-агрегатора дает вам следующие преимущества:

  • вы экономите время, так как не нужно будет посещать офисы учреждений и вручную сравнивать предлагаемые условия. Все это можно сделать прямо на агрегаторе;
  • вы получаете возможность оформить ссуду безопасно — ведь на сайте представлены только проверенные организации.

Отметим, что сервис-агрегатор является всего лишь информационным порталом. Он не предоставляет кредиты, не заставляет соглашаться на те или иные условия. Задача сервиса заключается только в предоставлении помощи заемщику в вопросах выбора кредитного предложения.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://brobank.ru/onlajn-kredit-nalichnymi/?erid=LjN8KbvC7

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