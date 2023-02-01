Банковские кредиты онлайн: особенности и преимущества

Это очень удобно — ведь вы можете оформить кредит онлайн за считанные минуты, при этом не нужно будет даже выходить из дома. В статье рассмотрим особенности онлайн-кредитования от банков и расскажем, как выбрать выгодное предложение, не выходя из дома.