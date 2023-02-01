Александр Кокорин: Каждый нормальный парень должен отсидеть

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Футболист Александр Кокорин в интервью на YouTube-канале «Суперлига» заявил, что отсидеть должен каждый нормальный мужчина. Спортсмен отметил, что о произошедшем не жалеет и не стал бы ничего менять.
Как можно жалеть? Это уже произошло. Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО.
Александр Кокорин
Кокорин добавил, что за драку они с приятелями извинились. При этом спортсмен считает, что статью за хулиганство на них «повесили».
В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отметились в двух драках. В результате пострадали чиновник Минпромторга и водитель ведущей Первого канала.
В мае 2019 года Кокорину назначили полтора года лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Уже в сентябре 2019 года оба футболиста вышли по условно-досрочному освобождению.
Сейчас Александр Кокорин выступает за кипрский футбольный клуб «Арис».