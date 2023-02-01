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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Александр Кокорин: Каждый нормальный парень должен отсидеть

1 февраля 2023, 14:16
Фото: кадр из видео на YouTube-канале «Суперлига»
Скандально известный уроженец Валуек Александр Кокорин прокомментировал своё нахождение в СИЗО. Он заявил, что ни о чём не жалеет и что это был «огромный опыт». Наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Футболист Александр Кокорин в интервью на YouTube-канале «Суперлига» заявил, что отсидеть должен каждый нормальный мужчина. Спортсмен отметил, что о произошедшем не жалеет и не стал бы ничего менять.

Как можно жалеть? Это уже произошло. Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО.
Александр Кокорин

Кокорин добавил, что за драку они с приятелями извинились. При этом спортсмен считает, что статью за хулиганство на них «повесили».

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отметились в двух драках. В результате пострадали чиновник Минпромторга и водитель ведущей Первого канала.

В мае 2019 года Кокорину назначили полтора года лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Уже в сентябре 2019 года оба футболиста вышли по условно-досрочному освобождению.

Сейчас Александр Кокорин выступает за кипрский футбольный клуб «Арис».

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