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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Александр Емельяненко попробовал себя в роли актёра в комедийном сериале «Патриот»

1 февраля 2023, 08:54
Фото: ТНТ

Боец из Белгородской области Александр Емельяненко сыграл в комедийном сериале

Уроженцу Белгородской области досталась эпизодическая роль, но он уже задумывается стать ведущим актёром в художественном фильме, сообщили в пресс-службе ТНТ.

Боец из Белгородской области Александр Емельяненко решил разнообразить деятельность и сыграл себя в сериале. Увидеть спортсмена можно будет в третьем сезоне комедийного сериала «Патриот» про спецназовца Саню Кучина.

Александру Емельяненко досталась эпизодическая роль. Это был первый актёрский опыт старооскольца. Спортсмен признался, что его «маленькая роль» заняла три дня съёмок с утра до ночи. Несмотря на это, теперь Александр задумывается о главной роли в художественном фильме.

Эти съёмки дали мне новый опыт в новой сфере, и я с удовольствием продолжу развивать это направление своей деятельности, может быть, снимусь в художественном фильме уже в главной роли. Мне понравилось работать с профессиональными актёрами, они давали мне подсказки, часто шутили, мы вместе подкалывали друг друга.
Александр Емельяненко

Ранее Александр Емельяненко побывал в Дубае и заявил, что там теперь «русская земля». Аргументировал это боец землёй, которую он набрал в России в свои карманы и рассыпал в ОАЭ.

Фото: ТНТ
«Теперь здесь русская земля». Белгородский боец Александр Емельяненко — о Дубае
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