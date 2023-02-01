Александр Емельяненко попробовал себя в роли актёра в комедийном сериале «Патриот»

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Боец из Белгородской области Александр Емельяненко решил разнообразить деятельность и сыграл себя в сериале. Увидеть спортсмена можно будет в третьем сезоне комедийного сериала «Патриот» про спецназовца Саню Кучина.
Александру Емельяненко досталась эпизодическая роль. Это был первый актёрский опыт старооскольца. Спортсмен признался, что его «маленькая роль» заняла три дня съёмок с утра до ночи. Несмотря на это, теперь Александр задумывается о главной роли в художественном фильме.
Эти съёмки дали мне новый опыт в новой сфере, и я с удовольствием продолжу развивать это направление своей деятельности, может быть, снимусь в художественном фильме уже в главной роли. Мне понравилось работать с профессиональными актёрами, они давали мне подсказки, часто шутили, мы вместе подкалывали друг друга.
Александр Емельяненко
Ранее Александр Емельяненко побывал в Дубае и заявил, что там теперь «русская земля». Аргументировал это боец землёй, которую он набрал в России в свои карманы и рассыпал в ОАЭ.