Александр Емельяненко попробовал себя в роли актёра в комедийном сериале «Патриот»

Александру Емельяненко досталась эпизодическая роль. Это был первый актёрский опыт старооскольца. Спортсмен признался, что его «маленькая роль» заняла три дня съёмок с утра до ночи. Несмотря на это, теперь Александр задумывается о главной роли в художественном фильме.