Взрыв и крутое пике: летевший в сторону аэропорта беспилотник упал в Белгороде

Инцидент с БПЛА ранее произошёл под Белгородом. Поздно вечером 11 января в районе Северного беспилотник упал на провода. На месте произошёл небольшой пожар, который быстро потушили. Ситуацию официально не комментировали. Некоторые источники предположили, что упавшим дроном был разведывательно-ударный «Форпост-РУ».