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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Взрыв и крутое пике: летевший в сторону аэропорта беспилотник упал в Белгороде

31 января 2023, 13:52
Фото: кадр из видео Mash

В Сети появилось видео падения дрона в Белгороде

Когда это произошло, точно неизвестно. Видео в Сети появилось 31 января. Очевидец рассказал Mash, что дрон летел в сторону аэропорта. В ситуации разбираются правоохранители.

В Белгороде упал беспилотник — предположительно, запустила его украинская сторона. Официальных комментариев по ситуации нет.

Момент падения зафиксировал видеорегистратор. По словам очевидца, он услышал взрыв и увидел крутое пике. Белгородец утверждает, что беспилотник летел в сторону аэропорта.

В ситуации разбираются правоохранители. Когда были сделаны кадры, тоже неизвестно.

Отметим, что 31 января беспилотник в небе могли увидеть жители Ровеньского района. Его задействовали для аэрофотосъёмки территории. Работы проходили по плану, предупредила глава района.

Инцидент с БПЛА ранее произошёл под Белгородом. Поздно вечером 11 января в районе Северного беспилотник упал на провода. На месте произошёл небольшой пожар, который быстро потушили. Ситуацию официально не комментировали. Некоторые источники предположили, что упавшим дроном был разведывательно-ударный «Форпост-РУ».

Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?
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#Инна Рогова#Беспилотник#БПЛА#Дрон#Спецоперация#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Белгород
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