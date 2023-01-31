Взрыв и крутое пике: летевший в сторону аэропорта беспилотник упал в Белгороде

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Белгороде упал беспилотник — предположительно, запустила его украинская сторона. Официальных комментариев по ситуации нет.
Момент падения зафиксировал видеорегистратор. По словам очевидца, он услышал взрыв и увидел крутое пике. Белгородец утверждает, что беспилотник летел в сторону аэропорта.
В ситуации разбираются правоохранители. Когда были сделаны кадры, тоже неизвестно.
Отметим, что 31 января беспилотник в небе могли увидеть жители Ровеньского района. Его задействовали для аэрофотосъёмки территории. Работы проходили по плану, предупредила глава района.
Инцидент с БПЛА ранее произошёл под Белгородом. Поздно вечером 11 января в районе Северного беспилотник упал на провода. На месте произошёл небольшой пожар, который быстро потушили. Ситуацию официально не комментировали. Некоторые источники предположили, что упавшим дроном был разведывательно-ударный «Форпост-РУ».