ВСУ открыли огонь по ещё одному населённому пункту под Белгородом

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Жителей приграничного села Солнцевка предупредили об обстреле. Соответствующие СМС они получили 31 января.
Село не раз попадало под обстрел. Ранее обсуждался вопрос о введении в приграничном населённом пункте режима ЧС. Его в итоге так и не ввели. Режим ЧС в Белгородском районе действует в Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке.
Отметим, что это второй обстрел за день. Ранее сообщалось о том, что под огонь ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге.