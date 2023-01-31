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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

ВСУ открыли огонь по ещё одному населённому пункту под Белгородом

31 января 2023, 13:06
Фото: Bel.ru
Под обстрел попало село Солнцевка в Белгородском районе. Местным жителям рассылают СМС-предупреждения.
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Обстрел

Жителей приграничного села Солнцевка предупредили об обстреле. Соответствующие СМС они получили 31 января. 

Село не раз попадало под обстрел. Ранее обсуждался вопрос о введении в приграничном населённом пункте режима ЧС. Его в итоге так и не ввели. Режим ЧС в Белгородском районе действует в Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке. 

Отметим, что это второй обстрел за день. Ранее сообщалось о том, что под огонь ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Солнцевка#Инна Рогова
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