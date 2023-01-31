ВСУ открыли огонь по ещё одному населённому пункту под Белгородом

Село не раз попадало под обстрел. Ранее обсуждался вопрос о введении в приграничном населённом пункте режима ЧС. Его в итоге так и не ввели. Режим ЧС в Белгородском районе действует в Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке.