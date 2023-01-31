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Published Сегодня, 11:11

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«Ведётся обстрел, спуститесь в подвал»: белгородцы получают тревожные СМС от МЧС

31 января 2023, 11:11
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Огонь открыли по селу Сподарюшино, следует из рассылки РСЧС. Подробностей нет.
Сюжет
МЧС

31 января под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местных жителей просят срочно спуститься в укрытия. Официальных комментариев по ситуации пока нет.

Отметим, что село не в первый раз попадает под обстрел. Это происходило как минимум в апреле и ноябре.

Накануне Белгородскую область обстреляли пять раз. Основной удар на себя принял Шебекинский горокруг: под огнём ВСУ оказались Безлюдовка, Новая Таволжанка и Первомайский. Известно о двоих пострадавших, их госпитализировали. В Безлюдовке повреждения получили шесть домов, в Первомайском — один. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд обнаружили на территории промпредприятия.

Помимо этого, СМС об обстреле получили жители сёл Долгое в Валуйском горокруге и Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге.

ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую области за один день
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#Обстрел ВСУ#Смс#РСЧС#МЧС#Предупреждения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Сподарюшино#Инна Рогова
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