«Ведётся обстрел, спуститесь в подвал»: белгородцы получают тревожные СМС от МЧС

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
31 января под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местных жителей просят срочно спуститься в укрытия. Официальных комментариев по ситуации пока нет.
Накануне Белгородскую область обстреляли пять раз. Основной удар на себя принял Шебекинский горокруг: под огнём ВСУ оказались Безлюдовка, Новая Таволжанка и Первомайский. Известно о двоих пострадавших, их госпитализировали. В Безлюдовке повреждения получили шесть домов, в Первомайском — один. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд обнаружили на территории промпредприятия.
Помимо этого, СМС об обстреле получили жители сёл Долгое в Валуйском горокруге и Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге.