«Ведётся обстрел, спуститесь в подвал»: белгородцы получают тревожные СМС от МЧС

Накануне Белгородскую область обстреляли пять раз. Основной удар на себя принял Шебекинский горокруг: под огнём ВСУ оказались Безлюдовка, Новая Таволжанка и Первомайский. Известно о двоих пострадавших, их госпитализировали. В Безлюдовке повреждения получили шесть домов, в Первомайском — один. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд обнаружили на территории промпредприятия.