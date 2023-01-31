В январе впервые за 6 лет два раза за месяц разыграны суперпризы

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Информацию предоставила пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд гослотерей, учрежденных российским Минфином), пишет newsnn.ru.
1 января на Первом канале при трансляции новогоднего выпуска «Мечталлион» житель Подмосковья выиграл суперприз в размере 100 млн рублей. И уже 29 января при розыгрыше 18 тиража суперприз вновь был получен — на этот раз 100 млн рублей достались петербуржцу.
Общая сумма выигрышей в лотерее "Мечталлион" с прошлого года составила более 1,5 млрд рублей. В результате розыгрышей 374 жителя России из разных регионов страны стали миллионерами.
Согласно экспертному мнению, статистика выигрышей является свидетельством прозрачности лотерейных розыгрышей. Только во время проведения новогоднего тиража «Мечталлиона» 270 участников стали обладателями выигрышей по миллиону рублей, что практически в три раза превысило предтиражные прогнозы оператора лотереи об общем количестве выигрышей. Во время тиража № 18 суперприз разыграли уже на 33 ходу — раньше на 1 ход, чем озвученное ранее ограничение по числу ходов на эту категорию.
Гослотереи созданы с целью финансирования событий и объектов, значимых в социальном плане, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. Проведение розыгрышей бренда «Национальная Лотерея» осуществляется в целях поддержки развития бокса. Телетрансляции тиражей «Мечталлиона» проходят по воскресеньям каждую неделю.