Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В январе впервые за 6 лет два раза за месяц разыграны суперпризы

31 января 2023, 09:40
Фото: фрагмент видео
В текущем году только за январь участники лотереи «Мечталлион» два раза получили суперпризы: по 100 миллионов рублей. Подобное событие среди государственных лотерей с трансляцией розыгрышей на общероссийском телевидении было отмечено впервые с 2017 года.

Информацию предоставила пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд гослотерей, учрежденных российским Минфином), пишет newsnn.ru.

1 января на Первом канале при трансляции новогоднего выпуска «Мечталлион» житель Подмосковья выиграл суперприз в размере 100 млн рублей. И уже 29 января при розыгрыше 18 тиража суперприз вновь был получен — на этот раз 100 млн рублей достались петербуржцу.

Общая сумма выигрышей в лотерее "Мечталлион" с прошлого года составила более 1,5 млрд рублей. В результате розыгрышей 374 жителя России из разных регионов страны стали миллионерами.

Согласно экспертному мнению, статистика выигрышей является свидетельством прозрачности лотерейных розыгрышей. Только во время проведения новогоднего тиража «Мечталлиона» 270 участников стали обладателями выигрышей по миллиону рублей, что практически в три раза превысило предтиражные прогнозы оператора лотереи об общем количестве выигрышей. Во время тиража № 18 суперприз разыграли уже на 33 ходу — раньше на 1 ход, чем озвученное ранее ограничение по числу ходов на эту категорию.

Гослотереи созданы с целью финансирования событий и объектов, значимых в социальном плане, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. Проведение розыгрышей бренда «Национальная Лотерея» осуществляется в целях поддержки развития бокса. Телетрансляции тиражей «Мечталлиона» проходят по воскресеньям каждую неделю.



 

Подпишитесь
В Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки
Сегодня, 12:16
Белгородской области разрешили не продлевать «жёлтый» уровень каждые 15 дней
Сегодня, 12:22
В 2022 году 757 семьям из приграничья Белгородской области оплачивали аренду жилья
Сегодня, 12:23
Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца
Сегодня, 08:18
«Ведётся обстрел, спуститесь в подвал»: белгородцы получают тревожные СМС от МЧС
Сегодня, 11:11
Будут ли сухие пайки для школьников за январь? Белгородцы ждут ответа от властей
Сегодня, 09:05