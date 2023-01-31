В январе впервые за 6 лет два раза за месяц разыграны суперпризы

Согласно экспертному мнению, статистика выигрышей является свидетельством прозрачности лотерейных розыгрышей. Только во время проведения новогоднего тиража «Мечталлиона» 270 участников стали обладателями выигрышей по миллиону рублей, что практически в три раза превысило предтиражные прогнозы оператора лотереи об общем количестве выигрышей. Во время тиража № 18 суперприз разыграли уже на 33 ходу — раньше на 1 ход, чем озвученное ранее ограничение по числу ходов на эту категорию.