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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В МВД сообщили подробности жёсткой аварии из шести машин в Белгороде

31 января 2023, 11:38
Фото: УГИБДД по Белгородской области
Началось всё с того, что водитель Kia потерял сознание, из-за чего иномарка врезалась в два припаркованных и одно авто на ходу. После столкновения уже водитель Peugeot въехала ещё в две машины. Пострадавших в итоге аварии двое, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Сюжет
ДТП

Жёсткая авария произошла в Белгороде утром 30 января. На улице Губкина водитель Kia Sportage потерял сознание за рулём.

Автомобиль мужчины в результате выехал на встречку, пересёк тротуар и разделительную полосу и въехал сначала в припаркованные «Ладу Приору» и Skoda Octavia, а затем — в ехавший по малой Губкина Peugeot. Последний автомобиль в свою очередь от столкновения наехал на стоявшие Daewoo Matiz и Jeep Grand Cherokee.

Пострадали в результате аварии два человека — 74-летний водитель Kia, которому стало плохо за рулём, а также 36-летняя автомобилистка на Peugeot.

Ещё два ДТП с пострадавшими накануне зафиксировали в Алексеевском и Яковлевском горокругах. В первом случае столкнулись Volkswagen Polo и Chevrolet Cobalt. Травмы получила 49-летняя женщина, которая была за рулём первой машины.

В Строителе в ДТП попали Opel и Hyundai. Пострадали 48-летняя женщина за рулём второй иномарки и её 19-летняя пассажирка.

Утро понедельника в Белгороде началось с жёсткого ДТП из шести машин
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#Инна Рогова#ДТП#Авария#Шесть машин#Пенсионер#Столкновение#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Строитель#Алексеевский горокруг
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