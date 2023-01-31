В МВД сообщили подробности жёсткой аварии из шести машин в Белгороде

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Жёсткая авария произошла в Белгороде утром 30 января. На улице Губкина водитель Kia Sportage потерял сознание за рулём.
Автомобиль мужчины в результате выехал на встречку, пересёк тротуар и разделительную полосу и въехал сначала в припаркованные «Ладу Приору» и Skoda Octavia, а затем — в ехавший по малой Губкина Peugeot. Последний автомобиль в свою очередь от столкновения наехал на стоявшие Daewoo Matiz и Jeep Grand Cherokee.
Пострадали в результате аварии два человека — 74-летний водитель Kia, которому стало плохо за рулём, а также 36-летняя автомобилистка на Peugeot.
Ещё два ДТП с пострадавшими накануне зафиксировали в Алексеевском и Яковлевском горокругах. В первом случае столкнулись Volkswagen Polo и Chevrolet Cobalt. Травмы получила 49-летняя женщина, которая была за рулём первой машины.
В Строителе в ДТП попали Opel и Hyundai. Пострадали 48-летняя женщина за рулём второй иномарки и её 19-летняя пассажирка.