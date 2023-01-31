В МВД сообщили подробности жёсткой аварии из шести машин в Белгороде

Началось всё с того, что водитель Kia потерял сознание, из-за чего иномарка врезалась в два припаркованных и одно авто на ходу. После столкновения уже водитель Peugeot въехала ещё в две машины. Пострадавших в итоге аварии двое, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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