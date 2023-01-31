В каком формате белгородские выпускники будут сдавать экзамены?

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, в каком формате выпускники будут сдавать устный экзамен по русскому языку, сдача которого состоится уже в феврале.
По её словам, классные руководители сообщили родителям, что сдавать экзамен дети будут оффлайн, но позже выяснилось, что это не так — сдавать экзамен дети будут в школе.
В феврале выпускники будут сдавать экзамены либо дистанционно, либо очно. Будут приниматься решения в зависимости от оперативной обстановки, которая будет складываться в том или ином муниципальном образовании. С родителями и администрацией школ это также будет согласовываться. Рисковать жизнями детей никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что экзамены начнутся у выпускников 11-х классов с 26 мая, а у 9-х классов — с 21 апреля.