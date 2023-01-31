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Posted Сегодня, 20:17

Published Сегодня, 20:17

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

В каком формате белгородские выпускники будут сдавать экзамены?

31 января 2023, 20:17
Фото: 1MI
На этот вопрос глава региона Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, в каком формате выпускники будут сдавать устный экзамен по русскому языку, сдача которого состоится уже в феврале.

По её словам, классные руководители сообщили родителям, что сдавать экзамен дети будут оффлайн, но позже выяснилось, что это не так — сдавать экзамен дети будут в школе.

В феврале выпускники будут сдавать экзамены либо дистанционно, либо очно. Будут приниматься решения в зависимости от оперативной обстановки, которая будет складываться в том или ином муниципальном образовании. С родителями и администрацией школ это также будет согласовываться. Рисковать жизнями детей никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что экзамены начнутся у выпускников 11-х классов с 26 мая, а у 9-х классов — с 21 апреля.

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#Александра Склярова#Экзамен#Образование#Новости Белгорода#Выпускники#Белгородские школьники#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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