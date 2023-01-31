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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

В Белгородской области вновь было громко

31 января 2023, 18:27
Фото: Bel.ru
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, над регионом сработала система ПВО.
Сюжет
Пво

Примерно в 21:00 белгородцы снова услышали громкие звуки над регионом. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что громко в Белгородском районе и Шебекинском округе было из-за работы системы ПВО.

Еще один массированный обстрел Белгородского района и Шебекинского округа. Наша система ПВО отработала. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в семь вечера жители региона уже слышали громкие звуки. Глава региона также сообщал, что работала система ПВО. В небе было сбито 2 снаряда.

Над Белгородской областью сработала система ПВО
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#Александра Склярова#Работа ПВО#Громкие звуки#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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