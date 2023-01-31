В Белгородской области вновь было громко

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Примерно в 21:00 белгородцы снова услышали громкие звуки над регионом. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что громко в Белгородском районе и Шебекинском округе было из-за работы системы ПВО.
Еще один массированный обстрел Белгородского района и Шебекинского округа. Наша система ПВО отработала. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в семь вечера жители региона уже слышали громкие звуки. Глава региона также сообщал, что работала система ПВО. В небе было сбито 2 снаряда.