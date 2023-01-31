В Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Владимир Путин узаконил проведение досмотров автомобилей, пересекающих границы регионов, в которых установили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. Делается это для обнаружения оружия и взрывчатки.
Белгородская область попадает под эту категорию. В регионе с апреля действует «жёлтый» уровень опасности.
Ранее досмотр авто допускался только при критическом «красном» уровне.
Напомним, в Белгородской области высокий уровень опасности продлили как минимум до 4 февраля. Продлевали его уже неоднократно. Такой же «жёлтый» уровень опасности действует сейчас в соседней Курской области.