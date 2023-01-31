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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки

31 января 2023, 12:16
Фото: Ася Дугнист / 1MI
Президент РФ разрешил проводить досмотры машин на границе регионов, в которых действует «жёлтый» уровень опасности, следует из указа от 31 января.
Сюжет
СВО

Владимир Путин узаконил проведение досмотров автомобилей, пересекающих границы регионов, в которых установили высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. Делается это для обнаружения оружия и взрывчатки.

Белгородская область попадает под эту категорию. В регионе с апреля действует «жёлтый» уровень опасности.

Ранее досмотр авто допускался только при критическом «красном» уровне.

Напомним, в Белгородской области высокий уровень опасности продлили как минимум до 4 февраля. Продлевали его уже неоднократно. Такой же «жёлтый» уровень опасности действует сейчас в соседней Курской области.

Высокий уровень опасности продолжит действовать в Белгородской области
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#Ася Дугнист#Общество#СВО#Белгородская область#Курская область#Владимир Путин#Жёлтый уровень#Террористическая опасность#Досмотр#Автомобили#Оружие#Взрывчатка
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