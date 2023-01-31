В Белгородской области продолжают восстанавливать жильё после обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился на своей странице в соцсетях о том, как в настоящий момент идёт восстановление жилья. Всего за несколько дней в регионе отремонтировали 11 квартир в Шебекино и 7 жилых домов в селе Новопетровка Валуйского городского округа.