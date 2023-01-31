В Белгородской области продолжают восстанавливать жильё после обстрелов

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился на своей странице в соцсетях о том, как в настоящий момент идёт восстановление жилья. Всего за несколько дней в регионе отремонтировали 11 квартир в Шебекино и 7 жилых домов в селе Новопетровка Валуйского городского округа.
Иногда эта работа приостанавливается из-за обстрелов, но, поверьте мне, мы делаем все вместе с главами и строительными организациями, чтобы вы быстрее вернулись в свои жилища. Я обращаюсь к тем своим собеседникам, чьи дома сейчас повреждены. Обязательно поможем, обязательно восстановим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что повреждения при обстрелах получили порядка 2,5 тысячи домов и квартир. 2 тысячи из них удалось восстановить.
Ранее Вячеслав Гладков неоднократно сообщал жителям, что область ждёт финансовой поддержки от федеральных властей. Губернатор уже обратился с такой просьбой к президенту Владимиру Путину. Это связано с большими расходами на восстановление жилья после обстрелов.
Кроме того, в середине января президент страны поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья.