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Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Белгородской области продолжают восстанавливать жильё после обстрелов

31 января 2023, 04:20
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
За несколько дней в регионе отремонтировали ещё 11 квартир и 7 домовладений. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился на своей странице в соцсетях о том, как в настоящий момент идёт восстановление жилья. Всего за несколько дней в регионе отремонтировали 11 квартир в Шебекино и 7 жилых домов в селе Новопетровка Валуйского городского округа.

Иногда эта работа приостанавливается из-за обстрелов, но, поверьте мне, мы делаем все вместе с главами и строительными организациями, чтобы вы быстрее вернулись в свои жилища. Я обращаюсь к тем своим собеседникам, чьи дома сейчас повреждены. Обязательно поможем, обязательно восстановим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что повреждения при обстрелах получили порядка 2,5 тысячи домов и квартир. 2 тысячи из них удалось восстановить.

Ранее Вячеслав Гладков неоднократно сообщал жителям, что область ждёт финансовой поддержки от федеральных властей. Губернатор уже обратился с такой просьбой к президенту Владимиру Путину. Это связано с большими расходами на восстановление жилья после обстрелов.

Кроме того, в середине января президент страны поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья.

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#Восстановление#Восстановление домов#Общество#СВО#Повреждённые дома#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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