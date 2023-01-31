В Белгородской области почти 2500 детей мобилизованных получают выплату на питание

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По словам Батановой, в условиях специальной военной операции правительство поддерживало мобилизованных и их семьи.
Все выплаты, которые были предусмотрены в рамках нормативных документов, например, единовременная выплата до 100 тысяч рублей, выплачены всем в полном объёме. Кроме того, если в семье мобилизованного родился ребёнок, семье единовременно выплачивали 50 тысяч рублей. Таких детей в прошлом году родилось 86.
Елена Батанова
Чиновница добавила, что в Белгородской области были предусмотрены меры поддержки на питание детей мобилизованных, контрактников и добровольцев. Почти 2500 детей сегодня получают эту меру поддержки — по 3000 рублей ежемесячно. Выплата производится с октября 2022 года.
Если мобилизованный по какой-то причине был безработный или самозанятый, то в размере минимального размера оплаты труда также ежемесячно поддерживалась семья. По итогам 2022 года данную помощь получили 1250 семей.
Елена Батанова