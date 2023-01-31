В Белгородской области почти 2500 детей мобилизованных получают выплату на питание

Чиновница добавила, что в Белгородской области были предусмотрены меры поддержки на питание детей мобилизованных, контрактников и добровольцев. Почти 2500 детей сегодня получают эту меру поддержки — по 3000 рублей ежемесячно. Выплата производится с октября 2022 года.