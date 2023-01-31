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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Белгородской области почти 2500 детей мобилизованных получают выплату на питание

31 января 2023, 15:09
Фото: 1MI
Ежемесячная сумма составляет 3000 рублей. Средства выплачивают с октября прошлого года. Подробнее рассказала региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова.
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Выплаты

По словам Батановой, в условиях специальной военной операции правительство поддерживало мобилизованных и их семьи.

Все выплаты, которые были предусмотрены в рамках нормативных документов, например, единовременная выплата до 100 тысяч рублей, выплачены всем в полном объёме. Кроме того, если в семье мобилизованного родился ребёнок, семье единовременно выплачивали 50 тысяч рублей. Таких детей в прошлом году родилось 86.
Елена Батанова

Чиновница добавила, что в Белгородской области были предусмотрены меры поддержки на питание детей мобилизованных, контрактников и добровольцев. Почти 2500 детей сегодня получают эту меру поддержки — по 3000 рублей ежемесячно. Выплата производится с октября 2022 года.

Если мобилизованный по какой-то причине был безработный или самозанятый, то в размере минимального размера оплаты труда также ежемесячно поддерживалась семья. По итогам 2022 года данную помощь получили 1250 семей.
Елена Батанова

 

Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта
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#Кристина Семенчук#Выплаты#Дети#Питание#Мобилизованный#Общество#Белгородская область#Елена батанова
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