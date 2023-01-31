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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В Белгородской области мужчина под предлогом поиска солдат ВСУ избил пенсионера

31 января 2023, 15:10
Фото: 1MI
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Белгород 1. Люди».

Как сообщили подписчики Telegram-канала, вчера, 30 января, в 22:00 часов мужчина под предлогом поиска солдат ВСУ, которых якобы прятал у себя 73-летний пенсионер, совершил обыск и избил пенсионера, а также похитил около 8 тыс. рублей. Это произошло в селе Теребрено Краснояружского района.

Редакция «Бел.Ру» связалась с УМВД России по Белгородской области — в полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, что ранее в Белгородской области пьяный «Дед Мороз» едва не избил прохожего и укусил полицейского. Белгородский районный суд приговорил его по статье за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) к условному сроку в 1,5 года с испытательным сроком в один год.

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#Нападение#Умвд по белгородской области#Происшествия#Эксклюзив#Краснояружский район#Алина Харина
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