В Белгородской области мужчина под предлогом поиска солдат ВСУ избил пенсионера

Напомним, что ранее в Белгородской области пьяный «Дед Мороз» едва не избил прохожего и укусил полицейского. Белгородский районный суд приговорил его по статье за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) к условному сроку в 1,5 года с испытательным сроком в один год.