В Белгородской области действует 14 мер поддержки семей с детьми

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По словам Батановой, всего на территории области действует более 50 мер социальной поддержки населения. Из них 14 предусмотрены для семей с детьми. Получателями на сегодняшний день являются более 150 тысяч семей.
В прошедшем году был введён ряд мер поддержки, потому что мы понимали, что была непростая ситуация, поэтому правительство области старалось максимально поддержать семьи, у которых есть дети.
Елена Батанова
Среди новых мер — единовременная выплата при рождении пятого и последующего ребёнка в размере 50 тысяч рублей. В прошлом году таких родилось 176 детей. Также была введена мера поддержки семей с детьми-инвалидами. Если в семье один ребёнок-инвалид, ежемесячная выплата составляет 10 тысяч рублей, если два — 15 тысяч рублей и если трое детей — 20 тысяч рублей. На сегодняшний день 253 семьи с детьми-инвалидами получают такую выплату.
Кроме того, малообеспеченные семьи, у которых доходы составляют полтора прожиточных минимума, могли получить до 100 тысяч рублей.
Очень часто мы получали вопросы: «У меня чуть-чуть выше прожиточного минимума, я не могу претендовать на меры поддержки». Нормативный документ немного урегулировал ситуацию. За прошлый год 960 семей воспользовались этими выплатами.
Елена Батанова
Батанова также отметила, что довольно часто поступали обращения от семей, у которых дети болеют орфанным заболеванием — фенилкетонурия.
Это достаточно сложное и тяжёлое заболевание, которое предполагает специальное питание, поэтому было принято решение правительством выделить таким семьям ежемесячно по 15 тысяч рублей на приобретение спецпитания. 39 детей получают сегодня такую выплату.
Елена Батанова