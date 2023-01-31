В Белгородской области действует 14 мер поддержки семей с детьми

Среди новых мер — единовременная выплата при рождении пятого и последующего ребёнка в размере 50 тысяч рублей. В прошлом году таких родилось 176 детей. Также была введена мера поддержки семей с детьми-инвалидами. Если в семье один ребёнок-инвалид, ежемесячная выплата составляет 10 тысяч рублей, если два — 15 тысяч рублей и если трое детей — 20 тысяч рублей. На сегодняшний день 253 семьи с детьми-инвалидами получают такую выплату.