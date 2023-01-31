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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Белгородской области действует 14 мер поддержки семей с детьми

31 января 2023, 12:31
Фото: 1MI
Об этом сообщила региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Меры поддержки сохранят и в 2023 году.

По словам Батановой, всего на территории области действует более 50 мер социальной поддержки населения. Из них 14 предусмотрены для семей с детьми. Получателями на сегодняшний день являются более 150 тысяч семей.

В прошедшем году был введён ряд мер поддержки, потому что мы понимали, что была непростая ситуация, поэтому правительство области старалось максимально поддержать семьи, у которых есть дети.
Елена Батанова

Среди новых мер — единовременная выплата при рождении пятого и последующего ребёнка в размере 50 тысяч рублей. В прошлом году таких родилось 176 детей. Также была введена мера поддержки семей с детьми-инвалидами. Если в семье один ребёнок-инвалид, ежемесячная выплата составляет 10 тысяч рублей, если два — 15 тысяч рублей и если трое детей — 20 тысяч рублей. На сегодняшний день 253 семьи с детьми-инвалидами получают такую выплату.

Кроме того, малообеспеченные семьи, у которых доходы составляют полтора прожиточных минимума, могли получить до 100 тысяч рублей.

Очень часто мы получали вопросы: «У меня чуть-чуть выше прожиточного минимума, я не могу претендовать на меры поддержки». Нормативный документ немного урегулировал ситуацию. За прошлый год 960 семей воспользовались этими выплатами.
Елена Батанова

Батанова также отметила, что довольно часто поступали обращения от семей, у которых дети болеют орфанным заболеванием — фенилкетонурия.

Это достаточно сложное и тяжёлое заболевание, которое предполагает специальное питание, поэтому было принято решение правительством выделить таким семьям ежемесячно по 15 тысяч рублей на приобретение спецпитания. 39 детей получают сегодня такую выплату.
Елена Батанова
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#Касается каждого#Кристина Семенчук#Выплаты#Семьи#Дети#Постановление#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Материальная поддержка
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