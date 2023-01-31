В Белгороде автобус незаконно перевозил пассажиров

В группе «Белгород — это интересно» опубликовали видеоролик с забитым автобусом по маршруту № 223. По словам очевидца, транспорт он ждал полчаса, но приехал не большой ЛиАЗ, а маленький «пазик». Из-за этого люди еле помещались в автобус.