Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Белгороде автобус незаконно перевозил пассажиров

31 января 2023, 15:56
Фото: Bel.ru
Автобус.
Нелегальный «пазик» заметили по маршруту № 223, сообщили в группе «Белгород — это интересно».

В группе «Белгород — это интересно» опубликовали видеоролик с забитым автобусом по маршруту № 223. По словам очевидца, транспорт он ждал полчаса, но приехал не большой ЛиАЗ, а маленький «пазик». Из-за этого люди еле помещались в автобус.

«Пазик» битком набитый. Полчаса его стоял ждал, теперь ещё придётся ждать. До Нового года ходил нормальный, большой автобус. Это остановка Гостёнская. Слов нет.
рассказал белгородец.
Автобус.

Видеозапись увидел руководитель организации пассажирских перевозок. Он заявил, что таких автобусов у них нет: «пазик» нелегально вышел на маршрут. В ЕТК также подтвердили, что по маршруту №223 должны ездить большие автобусы ЛиАЗ.

По факту нелегальной перевозки пассажиров проведут проверку.

Жителей белгородских сёл оставили без единственного автобуса из-за аварийной дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус с футбольной командой упал с моста в Бразилии, четверо погиблиБелгородцы добились изменения ещё одного маршрута автобусаРельсовый автобус Белгород — Воронеж запустят по воскресеньямДля Белгородской области могут купить школьные автобусы двойного назначенияУ ещё двух автобусов в Белгороде изменится расписание
#Александра Склярова#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Нелегальный автобус#Видео
Подпишитесь
В Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки
Сегодня, 12:16
Белгородской области разрешили не продлевать «жёлтый» уровень каждые 15 дней
Сегодня, 12:22
Прокуратура добивается ужесточения наказания для бывшего чиновника мэрии Белгорода
Сегодня, 15:04
Порядка 40% обратившихся за единым пособием белгородцев получают отказ
Сегодня, 14:45
Село под Белгородом попало под обстрел ВСУ второй раз с начала недели
Сегодня, 14:16
В Белгородской области вновь было громко
Сегодня, 18:27