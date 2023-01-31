В Белгороде автобус незаконно перевозил пассажиров

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В группе «Белгород — это интересно» опубликовали видеоролик с забитым автобусом по маршруту № 223. По словам очевидца, транспорт он ждал полчаса, но приехал не большой ЛиАЗ, а маленький «пазик». Из-за этого люди еле помещались в автобус.
«Пазик» битком набитый. Полчаса его стоял ждал, теперь ещё придётся ждать. До Нового года ходил нормальный, большой автобус. Это остановка Гостёнская. Слов нет.
рассказал белгородец.
Видеозапись увидел руководитель организации пассажирских перевозок. Он заявил, что таких автобусов у них нет: «пазик» нелегально вышел на маршрут. В ЕТК также подтвердили, что по маршруту №223 должны ездить большие автобусы ЛиАЗ.
По факту нелегальной перевозки пассажиров проведут проверку.