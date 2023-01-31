В 2022 году 757 семьям из приграничья Белгородской области оплачивали аренду жилья

По словам Батановой, в 2022 году в Белгородской области были введены две меры поддержки жителей приграничных населённых пунктов региона, где был введён режим ЧС. Первая мера — оплата аренды жилья. Для многодетной семьи ежемесячная выплата составляла до 15 тысяч рублей, а для не многодетной семьи — до 10 тысяч рублей. Всего за 2022 год аренду жилья оплачивали 757 семьям.