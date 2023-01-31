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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В 2022 году 757 семьям из приграничья Белгородской области оплачивали аренду жилья

31 января 2023, 12:23
Фото: 1MI
Ещё порядка 1000 человек получили подъёмные в размере 10 000 рублей. Об этом сообщила региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова.

По словам Батановой, в 2022 году в Белгородской области были введены две меры поддержки жителей приграничных населённых пунктов региона, где был введён режим ЧС. Первая мера — оплата аренды жилья. Для многодетной семьи ежемесячная выплата составляла до 15 тысяч рублей, а для не многодетной семьи — до 10 тысяч рублей. Всего за 2022 год аренду жилья оплачивали 757 семьям.

Вторая мера поддержки — единовременная выплата на каждого члена семьи в виде подъёмных по 10 тысяч рублей. Средства получили 1077 человек.

Напомним, по официальным данным, с 24 февраля прошлого года из приграничных населённых пунктов региона эвакуировали 6800 человек. В настоящее время они проживают в пунктах временного размещения, у родственников, на съёмном жилье, в гостиницах и социальных организациях в других регионах.

Компенсируют ли белгородцам из населённых пунктов, где введён режим ЧС, аренду жилья?
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#Кристина Семенчук#Аренда жилья#Приграничье#Эвакуированные#Общество#Белгородская область#Елена батанова
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