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Сухпайки школьникам и досмотр машин обсуждали в Белгородской области 31 января

31 января 2023, 16:00
Фото: 1MI
При въезде в область теперь будут досматривать машины на наличие оружия, родители ожидают получения сухпайков для школьников, а ЦЭБ не собирается лишаться статуса регоператора

Досмотр авто на наличие оружия и взрывчатки

Указом президента при въезде в Белгородскую область теперь будут досматривать машины, чтобы исключить вероятность провоза в регион оружия и взрывчатки. Такая норма действует во всех регионах с «жёлтым» уровнем террористической опасности. Его в Белгородской области ввели ещё в апреле 2022 года.

При этом сам «жёлтый» уровень опасности больше не будут продлевать каждые две недели — Владимир Путин отменил это требование. Теперь повышенные уровни террористической опасности в регионах смогут вводить на бессрочной основе вплоть до отмены специального режима.

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Не хлебом единым

В Белгородской области назревает очередной скандал из-за сухпайков: их не могут получить родители школьников, которые учатся на дистанте из-за обстрелов. В конце 2022 года этот вопрос поднимался неоднократно, в итоге сухпайки людям раздали.

А уже в январе 2023 года проблема снова дала о себе знать — продуктовые наборы школьникам на удалёнке не выдают. Их получили только льготники. Комментарии властей различны: по версии одних, нет нужных для этого документов, по словам других — вопрос прорабатывается. При этом в бюджете области на питание детей заложили 2,1 млрд рублей. А чёткого ответа, будут ли детям выдавать сухпайки, белгородцы пока так и не получили.

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ЦЭБ не сдаётся

Центр экологической безопасности — региональный оператор по обращению с отходами Белгородской области — опроверг слухи о том, что его могут лишить лицензии. Сообщение о долгах предприятия ранее публиковал «Зелёный фронт». А представление прокуратуры, которое ведомство вносило директору ЦЭБа, после изучения документов было снято — никаких мер наказания не последовало.

Также экологи обвиняли регоператора в приостановке работы мусороперерабатывающего завода «Флагман» в Губкинском горокруге. По данным ЦЭБа, завод перестал принимать мусор с 24 ноября по 1 декабря, что является грубым нарушением закона, так как предприятие должно работать безостановочно.

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#Белгородская область#Итоги дня#Досмотр#Жёлтый уровень#Сухпайки#ООО «ЦЭБ»#Общество#Ася Дугнист
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