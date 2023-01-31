Сухпайки школьникам и досмотр машин обсуждали в Белгородской области 31 января

А уже в январе 2023 года проблема снова дала о себе знать — продуктовые наборы школьникам на удалёнке не выдают. Их получили только льготники. Комментарии властей различны: по версии одних, нет нужных для этого документов, по словам других — вопрос прорабатывается. При этом в бюджете области на питание детей заложили 2,1 млрд рублей. А чёткого ответа, будут ли детям выдавать сухпайки, белгородцы пока так и не получили.