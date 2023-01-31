Стало известно о гибели ещё троих бойцов из Белгородской области на СВО

Ранее в Прохоровке парту открыли в честь погибшего Александра Чистюхина. В ходе спецоперации погиб ещё один белгородец — Александр Кузнецов. Он был военным медиком и находился на СВО с первых дней. Накрыл собой раненого сослуживца, чтобы спасти ему жизнь.