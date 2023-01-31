Стало известно о гибели ещё троих бойцов из Белгородской области на СВО

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
31 января в школе № 28 в Старом Осколе прошла торжественная церемония открытия «Парт Героев». На фасаде здания установили доски памяти погибшим выпускникам школы — Николаю Куликову и Андрею Ерёмину. Они оба были участниками спецоперации и погибли в 2022 году весной на Украине.
Андрей Ерёмин был командиром танка. Он погиб 25 марта в возрасте 24 лет. Николаю Куликову был 21 год — его не стало 2 мая. Оба старооскольца награждены орденом Мужества посмертно.
Теперь парты, на которых размещены биография и портреты погибших, будут стоять в кабинетах начальных классов.
Ранее в Прохоровке парту открыли в честь погибшего Александра Чистюхина. В ходе спецоперации погиб ещё один белгородец — Александр Кузнецов. Он был военным медиком и находился на СВО с первых дней. Накрыл собой раненого сослуживца, чтобы спасти ему жизнь.