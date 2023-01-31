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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Стало известно о гибели ещё троих бойцов из Белгородской области на СВО

31 января 2023, 14:30
Фото: «9 канал | Старый Оскол»

В Старом Осколе почтили память погибших в ходе спецоперации бойцов

В родной школе Николая Куликова и Андрея Ерёмина установили доски памяти и «Парты Героев», сообщили в Telegram-канале «9 канал | Старый Оскол».
Сюжет
СВО

31 января в школе № 28 в Старом Осколе прошла торжественная церемония открытия «Парт Героев». На фасаде здания установили доски памяти погибшим выпускникам школы — Николаю Куликову и Андрею Ерёмину. Они оба были участниками спецоперации и погибли в 2022 году весной на Украине.

Андрей Ерёмин был командиром танка. Он погиб 25 марта в возрасте 24 лет. Николаю Куликову был 21 год — его не стало 2 мая. Оба старооскольца награждены орденом Мужества посмертно.

Теперь парты, на которых размещены биография и портреты погибших, будут стоять в кабинетах начальных классов.

Ранее в Прохоровке парту открыли в честь погибшего Александра Чистюхина. В ходе спецоперации погиб ещё один белгородец — Александр Кузнецов. Он был военным медиком и находился на СВО с первых дней. Накрыл собой раненого сослуживца, чтобы спасти ему жизнь.

Фото: «9 канал | Старый Оскол»
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Старый Оскол#Парта героя#Спецоперация#Погибшие в СВО#СВО#Орден мужества
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