Соседская война продолжается: жителям дома в Белгороде пришло требование убрать забор

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Осенью прошлого года «Бел.Ру» рассказало историю о заборе на Гагарина, 27 в Белгороде. Жители многоквартирного дома установили рядом со зданием забор, чтобы оградить территорию и не допустить в свой двор наркоманов, алкоголиков и прочих маргиналов.
За установку забора высказались 80% жильцов, после чего они обратились в управу. Там белгородцам выдали перечень необходимых документов, затем нужные люди приехали с проверкой, проконтролировали ход работ. С точки зрения закона всё было сделано правильно — Анна Бравко даже получила разрешение от департамента по развитию городских территорий мэрии.
Но соседям такое не понравилось: жильцы дома напротив, которым теперь пришлось делать крюк, забор не одобрили. И мало того, что не одобрили, — начали обращаться с жалобами в ГОЧС, мэрию, писать Вячеславу Гладкову и экс-мэру Антону Иванову. Последние, к слову, никаких нарушений не заметили.
Теперь же Анне Бравко пришло письмо из комитета земельных и имущественных отношений горадминистрации. В мэрии сочли, что установка забора имеет «признаки самовольного занятия и использования земельного участка без предусмотренных законодательством РФ прав». Участок забора длиной два метра предложили ликвидировать до 1 марта. Иначе — суд.
В случае неустранения выявленного нарушения в установленный срок комитетом будут переданы материалы выездного обследования в комитет правового обеспечения деятельности администрации города Белгорода для проведения дальнейшей работы по освобождению самовольно занятого земельного участка в судебном порядке.
Комитет земельных и имущественных отношений мэрии Белгорода
При этом, как отмечает Анна, документ написан с ошибками. Так, уведомление адресовано некой «Бравко Т. А.», а длина забора составляет не 20 метров, а 18.
Предписание выписано на Бравко Татьяну, или Тамару, я так полагаю. Я — Анна Анатольевна. Моя реакция на данный документ, очевидно, понятна. И 20 метров вписали вместо 18, и Татьяну какую-то… Люди возмущены до предела!
Анна Бравко
На данный момент женщина собирает с другими жителями дома необходимые документы, чтобы сохранить забор. Последний для местных очень важен — по их словам, после его установки жить стало гораздо спокойнее. Обратились люди и к мэру Валентину Демидову, который уже пообещал «детально разобраться в ситуации».
Редакция «Бел.Ру» также направила запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, какие меры приняли в мэрии для изучения и последующего решения проблемы.