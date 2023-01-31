Соседская война продолжается: жителям дома в Белгороде пришло требование убрать забор

За установку забора высказались 80% жильцов, после чего они обратились в управу. Там белгородцам выдали перечень необходимых документов, затем нужные люди приехали с проверкой, проконтролировали ход работ. С точки зрения закона всё было сделано правильно — Анна Бравко даже получила разрешение от департамента по развитию городских территорий мэрии.