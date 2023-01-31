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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Село под Белгородом попало под обстрел ВСУ второй раз с начала недели

31 января 2023, 14:16
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
архивное фото

Новую Таволжанку в Белгородской области вновь обстреляли

Сообщается о возможных прилётах в Шебекинском горокруге. Предупреждения об обстрелах рассылают уже третий раз за день.
Сюжет
МЧС

Вечером 31 января стало известно об обстреле Новой Таволжанки. Местные жители получили уведомления от МЧС. Скриншотами сообщений люди делятся в соцсетях.

Новая Таволжанка попала под огонь ВСУ и накануне. 30 января неразорвавшийся снаряд оказался на территории промышленного предприятия, специалисты проводили разминирование.

Это уже третье предупреждение об обстреле за день. Ранее СМС-рассылку с просьбой уйти в укрытия получили жители сёл Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Солнцевка в Белгородском районе. Оба населённых пункта, как и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, не раз попадали под обстрел. О последствиях официально не сообщалось.

Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#МЧС#Предупреждения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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