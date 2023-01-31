Село под Белгородом попало под обстрел ВСУ второй раз с начала недели

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Вечером 31 января стало известно об обстреле Новой Таволжанки. Местные жители получили уведомления от МЧС. Скриншотами сообщений люди делятся в соцсетях.
Новая Таволжанка попала под огонь ВСУ и накануне. 30 января неразорвавшийся снаряд оказался на территории промышленного предприятия, специалисты проводили разминирование.
Это уже третье предупреждение об обстреле за день. Ранее СМС-рассылку с просьбой уйти в укрытия получили жители сёл Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Солнцевка в Белгородском районе. Оба населённых пункта, как и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, не раз попадали под обстрел. О последствиях официально не сообщалось.