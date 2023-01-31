Село под Белгородом попало под обстрел ВСУ второй раз с начала недели

Это уже третье предупреждение об обстреле за день. Ранее СМС-рассылку с просьбой уйти в укрытия получили жители сёл Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Солнцевка в Белгородском районе. Оба населённых пункта, как и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге, не раз попадали под обстрел. О последствиях официально не сообщалось.