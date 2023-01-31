Прокуратура добивается ужесточения наказания для бывшего чиновника мэрии Белгорода

Суд вновь рассмотрит дело против экс-чиновника администрации Белгорода

Бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее сообщалось, что он незаконно получал от бизнесменов деньги. И сам белгородец, и прокуратура пытались обжаловать приговор, но не вышло. Однако теперь дело вновь вернут на рассмотрение.

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