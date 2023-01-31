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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Прокуратура добивается ужесточения наказания для бывшего чиновника мэрии Белгорода

31 января 2023, 15:04
Фото: 1MI

Суд вновь рассмотрит дело против экс-чиновника администрации Белгорода

Бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее сообщалось, что он незаконно получал от бизнесменов деньги. И сам белгородец, и прокуратура пытались обжаловать приговор, но не вышло. Однако теперь дело вновь вернут на рассмотрение.
Сюжет
Суд

Дело против бывшего начальника отдела торговли управления потребрынка департамента экономразвития мэрии Белгорода вернут в суд. Этого добилась региональная прокуратура.

Ранее Свердловский районный суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По итогам расследования установлено, что он систематически незаконно получал деньги от индивидуальных предпринимателей. Делалось это взамен на размещение бизнесменами нестационарных торговых объектов.

Ранее сообщалось, что речь шла об общей сумме в 180 тыс. рублей. По версии суда и самого экс-чиновника, деньги он тратил на нужды ведомства.

Бывшего сотрудника городской администрации приговорили к штрафу в 80 тыс. рублей. Помимо этого, его лишили права занимать определённые должности в органах власти на 2,5 года.

Приговор пытались обжаловать как сам экс-чиновник, так и прокуратура. Сторона защиты настаивала на оправдании, а надзорное ведомство требовало более сурового наказания. Однако в обоих случаях ничего не вышло: областной суд оставил решение в силе.

Однако 31 января стало известно, что кассационный суд согласился с прокуратурой. Как говорится в релизе, доводы надзорного ведомства признали обоснованными, «поскольку должностным лицом совершено не одно, а ряд коррупционных преступлений, среди которых и получение взяток в крупном размере». В итоге дело вновь рассмотрит суд первой инстанции.

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