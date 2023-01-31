Порядка 40% обратившихся за единым пособием белгородцев получают отказ

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как отметила Шушкова, на сегодняшний день в региональное отделение Соцфонда России поступило более 20 тысяч заявлений от жителей региона на получение единого пособия на ребёнка. Положительных решений вынесено по 15 тысячам детей.
Количество отказов составило порядка 40% от общей численности подачи заявлений. Как правило, люди «не проходят» по доходам.
Либо доход превышает прожиточный минимум на одного члена семьи, либо отказ по недвижимости. Есть определённые критерии, которые утверждены правительством, установлен перечень отказов по вышеназванным критериям. Каждая семья при подаче заявления может оценить — попадёт она под выплату или нет. Наши консультанты всегда готовы оказать помощь.
Ирина Шушкова
Подробнее о порядке назначения выплаты и сумме — в материале «Бел.Ру».