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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Порядка 40% обратившихся за единым пособием белгородцев получают отказ

31 января 2023, 14:45
Фото: 1MI
Об этом сообщила управляющая отделением Социального фонда России по Белгородской области Ирина Шушкова. При этом в ведомство уже поступило более 20 тысяч заявлений на оформление нового единого пособия на ребёнка.
Сюжет
Выплаты

Как отметила Шушкова, на сегодняшний день в региональное отделение Соцфонда России поступило более 20 тысяч заявлений от жителей региона на получение единого пособия на ребёнка. Положительных решений вынесено по 15 тысячам детей.

Количество отказов составило порядка 40% от общей численности подачи заявлений. Как правило, люди «не проходят» по доходам.

Либо доход превышает прожиточный минимум на одного члена семьи, либо отказ по недвижимости. Есть определённые критерии, которые утверждены правительством, установлен перечень отказов по вышеназванным критериям. Каждая семья при подаче заявления может оценить — попадёт она под выплату или нет. Наши консультанты всегда готовы оказать помощь.
Ирина Шушкова

Подробнее о порядке назначения выплаты и сумме — в материале «Бел.Ру».

 

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