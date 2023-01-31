Поезд «Дорогой мужества» запустят в Белгородской области

Сначала на поезде поедут ветераны, которые участвовали в строительстве дороги. С 11 февраля его пассажирами смогут стать все желающие. Для этого нужно оставить заявку в туристическом информационном центре в Белгороде (Гражданский проспект, 54) или по телефону 8-951-131-00-01. Также записаться можно в ТИЦ РЖД Воронежа по номеру 8-962-330-87-65.