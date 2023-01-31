Поезд «Дорогой мужества» запустят в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Легендарную железную дорогу строили в основном женщины и подростки. Им удавалось прокладывать по 3 км путей в день. В результате дорогу построили за 32 дня, что стало рекордом.
Дата 5 февраля для запуска состава выбрана неслучайно — в этот день отмечается 80-летие освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. И поезд «Дорогой мужества» ознаменует собой старт мероприятий, посвящённых юбилею Курской битвы. Состав будет курсировать по маршруту Старый Оскол — Сараевка.
Сначала на поезде поедут ветераны, которые участвовали в строительстве дороги. С 11 февраля его пассажирами смогут стать все желающие. Для этого нужно оставить заявку в туристическом информационном центре в Белгороде (Гражданский проспект, 54) или по телефону 8-951-131-00-01. Также записаться можно в ТИЦ РЖД Воронежа по номеру 8-962-330-87-65.
Состав будет ездить по выходным из Сараевки (село в Солнцевском районе Курской области). Оттуда он отправится в путь в 15:25 в субботу и в 09:50 в воскресенье. До Сараевки пассажирам придётся добираться на электричке.
Также 5 февраля на железнодорожном вокзале Старого Оскола откроется новый музей.