Остановка с Wi-Fi и зарядкой для телефонов появится в Белгороде в феврале

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Ранее в Белгороде анонсировали появление остановочного павильона на остановке «улица Конева» на Харгоре. Ещё в середине января сообщали только о выполненном проекте. Теперь же приступили к строительству комплекса.
Планируется, что это будет современная остановка с бесплатным Wi-Fi, зарядной станцией, интерактивным информационным табло и ночной подсветкой. Работы должны завершить уже в феврале.
Правда, не всегда долгожданное оказывается полезным. Так получилось с остановкой на Гринёвке. Дело в том, что белгородцы ждали появление павильона, но на другой стороне. Навес появился ещё летом, но белгородцы не поняли, что это будущая остановка. Несмотря на возмущение местных жителей, переносить её не будут.