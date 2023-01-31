Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Остановка с Wi-Fi и зарядкой для телефонов появится в Белгороде в феврале

31 января 2023, 06:44
Фото: мэрия Белгорода
Павильон планируют сдать до конца следующего месяца. Там появятся зарядная станция, интерактивное табло и подсветка, сообщили в администрации Белгорода.

Ранее в Белгороде анонсировали появление остановочного павильона на остановке «улица Конева» на Харгоре. Ещё в середине января сообщали только о выполненном проекте. Теперь же приступили к строительству комплекса.

Планируется, что это будет современная остановка с бесплатным Wi-Fi, зарядной станцией, интерактивным информационным табло и ночной подсветкой. Работы должны завершить уже в феврале.

Правда, не всегда долгожданное оказывается полезным. Так получилось с остановкой на Гринёвке. Дело в том, что белгородцы ждали появление павильона, но на другой стороне. Навес появился ещё летом, но белгородцы не поняли, что это будущая остановка. Несмотря на возмущение местных жителей, переносить её не будут.

На остановке в Белгороде появятся Wi-Fi и зарядная станция
Узнать подробнее
Читайте также:
Долгожданную для белгородцев автобусную остановку поставили не на той стороне дорогиНеудобный остановочный павильон на Гринёвке в Белгороде переносить не будут
#Ася Дугнист#Белгород#Новости Белгорода#Город#Автобусная остановка#Павильон#Wi-fi#Зарядная станция
Подпишитесь
Белгородский ЦЭБ опроверг слухи о возможной потере статуса регоператора
Сегодня, 07:56
Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в Белгороде
Сегодня, 07:27
«Хорошего мало»: жители села под Белгородом показали последствия обстрела ВСУ
Сегодня, 07:24
Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца
Сегодня, 08:18
В Белгородской области продолжают восстанавливать жильё после обстрелов
Сегодня, 04:20
ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую области за один день
Вчера, 19:45