Остановка с Wi-Fi и зарядкой для телефонов появится в Белгороде в феврале

Правда, не всегда долгожданное оказывается полезным. Так получилось с остановкой на Гринёвке. Дело в том, что белгородцы ждали появление павильона, но на другой стороне. Навес появился ещё летом, но белгородцы не поняли, что это будущая остановка. Несмотря на возмущение местных жителей, переносить её не будут.