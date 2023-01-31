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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Новогоднее оформление в Белгородской области предложили оставить до февраля

31 января 2023, 05:18
Фото: Bel.ru
С таким предложением Вячеслав Гладков выступил на своей странице в соцсетях. Он поинтересовался у белгородцев, как они относятся к такой идее.

Вчера, 30 января, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову задали вопрос касательно новогодних украшений города. Жители спросили, как долго ещё будет стоять ёлка на Соборной площади. По их мнению, ёлка украшает город, и они не хотят, чтобы её убирали. Тогда глава региона ответил, что ёлку уберут уже в конце января, а вот украшения в городе простоят подольше.

Но сегодняшним утром Вячеслав Гладков решил вернуться к теме новогоднего украшения города и задал белгородцам несколько вопросов.

С вашей точки зрения, нужно ли производить демонтаж праздничного оформления или сделать небольшую паузу и оставить его еще на февраль? Ну, может быть, за исключением ёлки. Или может быть ёлку оставить? Хотел, чтобы вы поделились своим мнением под этим постом, а мы постараемся с городом отреагировать на мнение большинства.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ёлку в Белгороде открыли 17 декабря, а украшения в городе установили прошлогодние.

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