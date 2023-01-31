Новогоднее оформление в Белгородской области предложили оставить до февраля

Вчера, 30 января, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову задали вопрос касательно новогодних украшений города. Жители спросили, как долго ещё будет стоять ёлка на Соборной площади. По их мнению, ёлка украшает город, и они не хотят, чтобы её убирали. Тогда глава региона ответил, что ёлку уберут уже в конце января, а вот украшения в городе простоят подольше.