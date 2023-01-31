Новогоднее оформление в Белгородской области предложили оставить до февраля

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Вчера, 30 января, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову задали вопрос касательно новогодних украшений города. Жители спросили, как долго ещё будет стоять ёлка на Соборной площади. По их мнению, ёлка украшает город, и они не хотят, чтобы её убирали. Тогда глава региона ответил, что ёлку уберут уже в конце января, а вот украшения в городе простоят подольше.
Но сегодняшним утром Вячеслав Гладков решил вернуться к теме новогоднего украшения города и задал белгородцам несколько вопросов.
С вашей точки зрения, нужно ли производить демонтаж праздничного оформления или сделать небольшую паузу и оставить его еще на февраль? Ну, может быть, за исключением ёлки. Или может быть ёлку оставить? Хотел, чтобы вы поделились своим мнением под этим постом, а мы постараемся с городом отреагировать на мнение большинства.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ёлку в Белгороде открыли 17 декабря, а украшения в городе установили прошлогодние.