Над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Вечером 31 января жители Белгорода, Строителя, Разумного и Северного стали сообщать о череде громких звуков. Позже стало известно, что громко также и в Шебекинском округе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил на своей странице в соцсетях, что сработала система ПВО. Было сбито 2 снаряда.
Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области