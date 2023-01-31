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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Над Белгородской областью сработала система ПВО

31 января 2023, 17:08
Фото: Bel.ru
Громкие звуки слышали жители Белгородского района и Шебекинского округа. Было сбито 2 снаряда, написал в соцсетях Вячеслав Гладков.

Вечером 31 января жители Белгорода, Строителя, Разумного и Северного стали сообщать о череде громких звуков. Позже стало известно, что громко также и в Шебекинском округе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил на своей странице в соцсетях, что сработала система ПВО. Было сбито 2 снаряда.

Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Стало известно, с чем были связаны громкие звуки в Белгороде вечером воскресенья
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#Александра Склярова#Работа ПВО#Система ПВО#Происшествия#Новости Белгорода#Пво#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Белгород
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