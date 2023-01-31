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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Над Белгородской областью будет летать беспилотник, но это по плану

31 января 2023, 08:46
Фото: 1MI

Власти района в Белгородской области объяснили ситуацию с беспилотником

В небе над одним из районов Белгородской области жители могут увидеть беспилотный летательный аппарат. Власти заверяют, что повода для беспокойства нет — работы пройдут по плану.

31 января в небе над Ровеньским районом будет летать беспилотник. Однако поводов для беспокойства нет, утверждает глава муниципалитета Татьяна Киричкова.

По её словам, в течение дня пройдут запланированные работы по аэрофотосъёмке территории. В этом и поможет БПЛА.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие.

Ранее под Белгородом беспилотник упал на провода. На месте произошёл небольшой пожар, но его быстро ликвидировали. Сообщалось, что это мог быть беспилотник «Форпост-РУ».

Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?
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#Инна Рогова#Беспилотник#БПЛА#Аэрофотосъёмка#Общество#Ровеньский район#Татьяна Киричкова
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