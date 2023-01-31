Над Белгородской областью будет летать беспилотник, но это по плану

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
31 января в небе над Ровеньским районом будет летать беспилотник. Однако поводов для беспокойства нет, утверждает глава муниципалитета Татьяна Киричкова.
По её словам, в течение дня пройдут запланированные работы по аэрофотосъёмке территории. В этом и поможет БПЛА.
Местных жителей попросили сохранять спокойствие.
Ранее под Белгородом беспилотник упал на провода. На месте произошёл небольшой пожар, но его быстро ликвидировали. Сообщалось, что это мог быть беспилотник «Форпост-РУ».