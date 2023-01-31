Корпорация МСП: Малые и средние компании могут стать поставщиками

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, то, что "выращиванием" МСП-поставщиков намерены заняться сразу три российских гиганта, свидетельствует, насколько заинтересован в этом крупный бизнес. Он выразил уверенность, что у МСП также будет заинтересованность стать участниками данных программ. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, как и компании - национальные лидеры. Все участники "выращивания" осведомлены, какие цели преследуют программы и какие для них открываются перспективы. И очевидна будет нацеленность на результат.