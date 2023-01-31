Корпорация МСП: Малые и средние компании могут стать поставщиками

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Как сообщает ТАСС, данные программы будут реализовывать ПАО "Ростелеком", ОАО "РЖД" и группа "Интер РАО" при участии Корпорации МСП.
Так, программа "Ростелекома" планирует отбирать среди МСП тех, кто в будущем сможет поставлять целые группы товаров. Это касается спецодежды и спецобуви, вычислительных машин, мониторов и проекторов, коммуникационной аппаратуры и комплектующих для нее, антенн и держателей для них, газоанализаторов, сооружений и линий связи.
Железнодорожники намерены «выращивать» для себя предприятия, которые смогут поставлять ручные инструменты с механизированным приводом.
Группа "Интер РАО" заинтересована в любых МСП, которые могут обеспечить поставку актуальных для нее продукции, работ и услуг.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, то, что "выращиванием" МСП-поставщиков намерены заняться сразу три российских гиганта, свидетельствует, насколько заинтересован в этом крупный бизнес. Он выразил уверенность, что у МСП также будет заинтересованность стать участниками данных программ. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, как и компании - национальные лидеры. Все участники "выращивания" осведомлены, какие цели преследуют программы и какие для них открываются перспективы. И очевидна будет нацеленность на результат.
МСП, которые войдут в эти программы, станут обладателями карт развития, разработанных конкретно для каждого предприятия-поставщика. По желанию заказчика в них может быть включен целый комплекс мер поддержки. Это методическая и информационная, финансовая и правовая, организационная и методическая поддержка, а также возможность заключения офсетных договоров.