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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Корпорация МСП: Малые и средние компании могут стать поставщиками

31 января 2023, 16:08
По данным Корпорации МСП, малые и средние предприятия (МСП) в России могут стать поставщиками благодаря трем новым программам. Победив в закупках, они смогут поставлять товары, работы и услуги.

Как сообщает ТАСС, данные программы будут реализовывать ПАО "Ростелеком", ОАО "РЖД" и группа "Интер РАО" при участии Корпорации МСП.

Так, программа "Ростелекома" планирует отбирать среди МСП тех, кто в будущем сможет поставлять целые группы товаров. Это касается спецодежды и спецобуви, вычислительных машин, мониторов и проекторов, коммуникационной аппаратуры и комплектующих для нее, антенн и держателей для них, газоанализаторов, сооружений и линий связи.

Железнодорожники намерены «выращивать» для себя предприятия, которые смогут поставлять ручные инструменты с механизированным приводом.

Группа "Интер РАО" заинтересована в любых МСП, которые могут обеспечить поставку актуальных для нее продукции, работ и услуг.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, то, что "выращиванием" МСП-поставщиков намерены заняться сразу три российских гиганта, свидетельствует, насколько заинтересован в этом крупный бизнес. Он выразил уверенность, что у МСП также будет заинтересованность стать участниками данных программ. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, как и компании - национальные лидеры. Все участники "выращивания" осведомлены, какие цели преследуют программы и какие для них открываются перспективы. И очевидна будет нацеленность на результат.

МСП, которые войдут в эти программы, станут обладателями карт развития, разработанных конкретно для каждого предприятия-поставщика. По желанию заказчика в них может быть включен целый комплекс мер поддержки. Это методическая и информационная, финансовая и правовая, организационная и методическая  поддержка, а также возможность заключения офсетных договоров.

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