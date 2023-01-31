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Published Сегодня, 09:17

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Какие выборы пройдут в Белгородской области в 2023 году

31 января 2023, 09:17
Фото: 1MI
В 2023 году в муниципалитетах Белгородской области состоятся выборы в органы местного самоуправления. Пройдут они в единый день голосования (ЕДГ).

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в двадцати муниципалитетах Белгородской области. Иными словами, депутатов в местные Советы выберут во всех муниципалитетах, кроме Губкина и Старого Оскола, где эта процедура уже проходила в прошлом году. Тогда в Губкинском горокруге депутатские мандаты получили 35 человек, в Старооскольском — 25. Срок их полномочий — пять лет. 

Состоятся выборы 10 сентября — в единый день голосования. Информацией поделились в избирательной комиссии Белгородской области.

Не предвидится в этом году выборов нового мэра или губернатора. В то же время по всей стране 10 сентября пройдут выборы 25 высших должностных лиц субъектов, 20 депутатов региональных парламентов, одного главы столицы субъекта, 12  депутатов законодательных органов региональных столиц, а также дополнительные выборы депутата Госдумы.

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области

Напомним, что в январе этого года по итогам конкурса 17 января новым мэром Белгорода стал Валентин Демидов. В голосовании тогда участвовали 36 депутатов горсовета — 33 из них проголосовали за Демидова.

Валентин Демидов стал мэром Белгорода
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#Артем Черненко#Выборы#Самоуправление#Местное самоуправление#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Избирательная комиссия белгородской области
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