Какие выборы пройдут в Белгородской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в двадцати муниципалитетах Белгородской области. Иными словами, депутатов в местные Советы выберут во всех муниципалитетах, кроме Губкина и Старого Оскола, где эта процедура уже проходила в прошлом году. Тогда в Губкинском горокруге депутатские мандаты получили 35 человек, в Старооскольском — 25. Срок их полномочий — пять лет.
Состоятся выборы 10 сентября — в единый день голосования. Информацией поделились в избирательной комиссии Белгородской области.
Не предвидится в этом году выборов нового мэра или губернатора. В то же время по всей стране 10 сентября пройдут выборы 25 высших должностных лиц субъектов, 20 депутатов региональных парламентов, одного главы столицы субъекта, 12 депутатов законодательных органов региональных столиц, а также дополнительные выборы депутата Госдумы.
Напомним, что в январе этого года по итогам конкурса 17 января новым мэром Белгорода стал Валентин Демидов. В голосовании тогда участвовали 36 депутатов горсовета — 33 из них проголосовали за Демидова.