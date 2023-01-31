Какие выборы пройдут в Белгородской области в 2023 году

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в двадцати муниципалитетах Белгородской области. Иными словами, депутатов в местные Советы выберут во всех муниципалитетах, кроме Губкина и Старого Оскола, где эта процедура уже проходила в прошлом году. Тогда в Губкинском горокруге депутатские мандаты получили 35 человек, в Старооскольском — 25. Срок их полномочий — пять лет.