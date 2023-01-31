Из-за экзотических растений в Белгородской области появились новые опасные вредители

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Белгородской области обнаружили двух экзотических вредителей. Это американский хвойный клоп и самшитовая огнёвка. Нашли их учёные вуза.
Доцент кафедры биологии «БелГУ» Юрий Присный объяснил, с чем это может быть связано. Учёный считает, что насекомые появились из-за использования неместных растений при благоустройстве территорий.
Распространение инвазивных видов чаще всего происходит вследствие деятельности самого человека. Обратите внимание, что последние виды появились в регионе из-за того, что при благоустройстве территории стали всё чаще использовать «экзотические» растения.
Юрий Присный, доцент кафедры биологии НИУ «БелГУ»
Юрий Присный спрогнозировал рост числа самшитовых вредителей. Он отметил, что белгородцы высаживают на своих участках различные виды хвойных и самшитов — поэтому распространение и вредоносность вредителей будет только расти.
Ранее в Белгородскую область проник вредитель с Украины — хлопковая совка.