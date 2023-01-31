«Хорошего мало»: жители села под Белгородом показали последствия обстрела ВСУ

«Кошка сидела на подоконнике с ней. Она сразу поняла — испугалась. Ребёнок схватила кошку, отбежала к двери. В это время как раз прилетело к соседу», — поделилась с журналистами мама девочки. Взрывной волной задело их дом — основной удар на себя приняли витражные окна.