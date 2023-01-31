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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

«Хорошего мало»: жители села под Белгородом показали последствия обстрела ВСУ

31 января 2023, 07:24
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Белгородцы рассказали о последствиях сильного обстрела ВСУ

Накануне под огнём ВСУ оказалась Безлюдовка. Повреждения зафиксировали в шести домах. На момент атаки многие местные жители находились дома. Очевидцы показали последствия обстрела и рассказали журналистам ГТРК «Белгород», как пережили этот страшный день.
Сюжет
Обстрел

Прилёты в Безлюдовке Шебекинского горокруга зафиксировали на разных улицах села. На момент обстрела многие люди находились в своих домах.

Один из снарядов попал на приусадебный участок местной жительницы. Осколки разлетелись на несколько десятков метров. Пострадали деревья, повреждения получила хозпостройка, выбиты окна. Сама местная жительница в тот момент была в доме вместе с мужем и внуком.

«Услышали взрыв, вышли — стекла ни одного нет. Потом увидели воронку, пострадавшее дерево. Перед этим стреляли несколько раз. Хорошего мало», — рассказала пенсионерка.

При обстреле двое человек пострадали. Один из них — муж жительницы Безлюдовки Надежды Стуровой. Она рассказала, что её супруг находился в нескольких метрах от эпицентра. Осколками задело ногу и руку. Мужчину госпитализировали.

«Он под присмотром медиков. Всё будет нормально. Живы — это самое главное. Остальное — наживное», — говорит женщина. Помимо повреждений забора, теплицы и дома, на её участке пострадали птицы — погибли несколько кур.

От прилёта пострадали и соседи семейной пары. Школьница, которая в тот момент находилась на дистанционном уроке, чудом не получила травм.

«Кошка сидела на подоконнике с ней. Она сразу поняла — испугалась. Ребёнок схватила кошку, отбежала к двери. В это время как раз прилетело к соседу», — поделилась с журналистами мама девочки. Взрывной волной задело их дом — основной удар на себя приняли витражные окна.

Накануне от обстрелов ВСУ пострадала не только Безлюдовка. В Шебекинском горокруге прилёты зафиксировали в Новой Таволжанке и Первомайском. СМС-предупреждения об обстреле также получили жители сёл Долгое в Валуйском горокруге и Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге.

Видео: ГТРК «Белгород»
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