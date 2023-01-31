ФСБ нашла у белгородца в гараже незаконный тайник с оружием

Ранее суд назначил наказание для жителя Волоконовского района. В его доме силовики нашли автомат Калашникова (АК-74М) с 30 патронами, а также больше тысячи боеприпасов. Ему назначили пять лет условно и штраф в 15 тыс. рублей. Приговор в этом случае был менее суров из-за состояния здоровья подсудимого.