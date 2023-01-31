ФСБ нашла у белгородца в гараже незаконный тайник с оружием

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
На скамье подсудимых оказался 52-летний житель Губкина. Против него возбудили уголовные дела за незаконное хранение (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконную переделку оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ).
Силовики нашли тайник в гараже губкинца. У мужчины изъяли два пистолета и патроны к ним, обрез винтовки Мосина, детали для переделки под стрельбу боевыми патронами.
Суд признал жителя региона виновным. Его приговорили к трём годам и шести месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Ранее суд назначил наказание для жителя Волоконовского района. В его доме силовики нашли автомат Калашникова (АК-74М) с 30 патронами, а также больше тысячи боеприпасов. Ему назначили пять лет условно и штраф в 15 тыс. рублей. Приговор в этом случае был менее суров из-за состояния здоровья подсудимого.