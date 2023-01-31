Единое пособие в Белгородской области: сумма, правила и сроки

На сегодняшний день заявление можно подать тремя способами: через единый портал «Госуслуги», клиентский центр Социального фонда и МФЦ. С момента подачи заявления у Социального фонда есть 10 дней на рассмотрение. В некоторых случаях срок рассмотрения заявления может быть продлён ещё на 20 дней. Если решение положительное — средства семья получит в течение пяти рабочих дней.