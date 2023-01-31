Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Единое пособие в Белгородской области: сумма, правила и сроки

31 января 2023, 12:15
Фото: 1MI

В соцфонде рассказали о выплате единого пособия на детей в Белгородской области

В регионе с 1 января 2023 года стартовали выплаты нового единого пособия на ребёнка. О порядке назначения средств, сумме и сроках рассказала управляющая отделением Социального фонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.
Сюжет
Выплаты

По словам Шушковой, единое пособие объединило в себе несколько видов выплат:

  • выплата беременным, вставшим на учёт на ранних сроках;
  • пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан;
  • пособие на первого, третьего и последующих детей;
  • пособие на ребёнка от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Кому положена выплата

Пособие назначается женщинам, которые встали на учёт на ранних сроках беременности (до 12 недель) и одному из родителей (опекуну или попечителю), у которых есть дети от 0 до 17 лет.

Размер единого пособия

Размер и продолжительность выплаты единого пособия зависят от доходов семьи. Выплата может составлять 50% от прожиточного минимума в регионе, 75% и 100%.

50% — это базовый размер. Он назначается всем. 75% назначается в том случае, если с учётом назначенных 50% не хватает суммы прожиточного минимума на одного члена семьи. И аналогично 100%.
Ирина Шушкова

Что учитывается при назначении пособия

При назначении пособия учитывается доход семьи. Он определятся за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Если человек не работал, он должен указать основания. Также учитывается и имущественный критерий — наличие недвижимости, жилья, машин. Пособие назначается на один год и потом продлевается по заявлению.

Сроки оформления

На сегодняшний день заявление можно подать тремя способами: через единый портал «Госуслуги», клиентский центр Социального фонда и МФЦ. С момента подачи заявления у Социального фонда есть 10 дней на рассмотрение. В некоторых случаях срок рассмотрения заявления может быть продлён ещё на 20 дней. Если решение положительное — средства семья получит в течение пяти рабочих дней.

Если мы произвели выплаты за январь 2023 года в январе, следующая выплата будет в марте. Январская выплата проведена досрочно. Для большинства это было первое назначение, которое произвелось в течение пяти дней после подачи заявления. В феврале средства получат те, кто подавал заявление в конце января и те, кто будет обращаться за назначением пособия в феврале.
Ирина Шушкова

Шушкова добавила, что белгородцы, которые получают выплаты по старым правилам, могут продолжать это делать. Или обратиться в Соцфонд для перерасчёта, если изменились жизненные условия (ухудшилось материальное положение, появился ребёнок и т. д.)

 

 

 

Батанова: Белгородцы путаются в вопросах по единому пособию
Узнать подробнее
Читайте также:
Как получить единое пособие на детей в Белгородской областиБатанова: Белгородцы путаются в вопросах по единому пособиюКак можно оформить заявление на получение единого пособия на детей
#Кристина Семенчук#Выплаты#Семья#Дети#Общество#Белгородская область#Ирина шушкова#Единое пособие#Соцфонд
Подпишитесь
В Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки
Сегодня, 12:16
Белгородской области разрешили не продлевать «жёлтый» уровень каждые 15 дней
Сегодня, 12:22
В 2022 году 757 семьям из приграничья Белгородской области оплачивали аренду жилья
Сегодня, 12:23
Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца
Сегодня, 08:18
«Ведётся обстрел, спуститесь в подвал»: белгородцы получают тревожные СМС от МЧС
Сегодня, 11:11
Будут ли сухие пайки для школьников за январь? Белгородцы ждут ответа от властей
Сегодня, 09:05