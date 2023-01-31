Единое пособие в Белгородской области: сумма, правила и сроки

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По словам Шушковой, единое пособие объединило в себе несколько видов выплат:
Пособие назначается женщинам, которые встали на учёт на ранних сроках беременности (до 12 недель) и одному из родителей (опекуну или попечителю), у которых есть дети от 0 до 17 лет.
Размер и продолжительность выплаты единого пособия зависят от доходов семьи. Выплата может составлять 50% от прожиточного минимума в регионе, 75% и 100%.
50% — это базовый размер. Он назначается всем. 75% назначается в том случае, если с учётом назначенных 50% не хватает суммы прожиточного минимума на одного члена семьи. И аналогично 100%.
Ирина Шушкова
При назначении пособия учитывается доход семьи. Он определятся за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Если человек не работал, он должен указать основания. Также учитывается и имущественный критерий — наличие недвижимости, жилья, машин. Пособие назначается на один год и потом продлевается по заявлению.
На сегодняшний день заявление можно подать тремя способами: через единый портал «Госуслуги», клиентский центр Социального фонда и МФЦ. С момента подачи заявления у Социального фонда есть 10 дней на рассмотрение. В некоторых случаях срок рассмотрения заявления может быть продлён ещё на 20 дней. Если решение положительное — средства семья получит в течение пяти рабочих дней.
Если мы произвели выплаты за январь 2023 года в январе, следующая выплата будет в марте. Январская выплата проведена досрочно. Для большинства это было первое назначение, которое произвелось в течение пяти дней после подачи заявления. В феврале средства получат те, кто подавал заявление в конце января и те, кто будет обращаться за назначением пособия в феврале.
Ирина Шушкова
Шушкова добавила, что белгородцы, которые получают выплаты по старым правилам, могут продолжать это делать. Или обратиться в Соцфонд для перерасчёта, если изменились жизненные условия (ухудшилось материальное положение, появился ребёнок и т. д.)